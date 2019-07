Chutney av solbær

Kjøkkenkroken

Disse sorte, smakfulle bærene begynner å modnes takket være de siste dagers temperatur.

Solbær er et bær som er elsket og hatet for sin karakteristiske smak. Det krever litt tilvenning å like solbær, så det kan være greit å lage litt forskjellige produkter. I dag har jeg valgt å lage en chutney som smaker godt – både til grillmat, gode oster, og spekemat.

Chutney stammer fra India og er navnet på en saus laget av frukt, urter, grønnsaker, eller belgfrukter. Det kan være smart å lage chutney av de tidlige bærene, de har høyere innhold av pektin, noe som gir en stivere chutney.

Du trenger

300 g rensede solbær

100 g eple i terninger

½ rødløk, finhakket

2 ss vann

1 ts gin

2 ts brunsukker

Salt, pepper og ferskpresset sitronsaft

Slik gjør du det

Bland sammen alle ingrediensene i en kasserolle.

Kok i omtrent 10–15 minutt under forsiktig omrøring, til vannet forsvinner.

Smak til med litt salt og sitron til slutt.

Sett i en skål og avkjøl.