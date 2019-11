En allsidig grønnsak

Kjøkkenkroken

I år ble det produsert i overkant av 200 000 gresskar for bruk til allehelgensaften. Hvor mange som ble solgt er uvisst, men personlig synes jeg at dagligvarehandelen har bugnet av gresskar i år, og jeg regner med at en del av disse fortsatt ikke er solgt. Er denne «salgsjippoen» bærekraftig? Uansett, det er sikkert noen godkjøp å gjøre på gresskar nå etter allehelgensaftenen, så i dag har jeg valgt å komme med noen oppskrifter man kan bruke gresskar til.

Gresskarsuppe

600 g gresskar, i biter

2 stk. sjalottløk

2 fedd hvitløk

2 ss olje

1 l grønnsakbuljong (utblandet)

½ ts pepper

Saft av ½ stk. sitron

2 ss gresskarkjerner

4 ss rømme

2 ss frisk timian

Skrell gresskar, del i to, og skrap ut frøene. Del i biter.

Hakk løk og hvitløk.

Varm olje og fres løk og hvitløk til den er myk og blank. Tilsett gresskarbitene og la dem frese med et par minutt. Hell over buljong og kok opp. La suppen koke i 15–20 minutt, eller til gresskaret er helt mørt.

Bruk stavmikser eller hurtigmikser og mos suppa til den er helt glatt. Tilsett mer vann/kraft om nødvendig.

Smak til suppa med pepper og sitronsaft.

Tips: Hvis du ønsker en mer spicy suppe, kan du tilsette litt chili, spisskummen, og ingefær.

Sylta gresskar

1 kg gresskar, renset for skall og kjerner

40 g ingefær

2,5 dl eddik, 7 %

2,5 dl sukker

2 dl vann

6 stk. nellikspiker

10 stk. allehånde, hel

10 stk. sort pepper, hel

Rens og skjær ingefær i tynne skiver eller strimler.

Skjær gresskarkjøttet i 2 x 2 cm store terninger.

Kok opp eddik, sukker, vann, ingefær, nellik, allehånde, og pepper.

Tilsett gresskar og la det småkoke til gresskarbitene er helt møre.

Løft bitene opp av laken med en hullsleiv og legg dem over på et rent syltetøyglass.

Kok opp syltelaken og la den koke inn til omtrent halv mengde (og laken har tyknet noe).

Hell den varme laken over i glasset og sett på et tett lokk.

Avkjøl i romtemperatur og oppbevar glasset kjølig.

Gresskarpesto

500 g gresskar i biter, ca. 2 x 2 cm

1, 5 dl extra virgin olivenolje

50 g ristede gresskarkjerner

2 ss frisk basilikum

½ hvitløk

1 ss revet parmesan

1 cm med den grønne delen av purreløk

Salt og pepper

Ha gresskarbitene i en ildfast form sammen med hvitløk og purreløk – bak i ovn på 200 °C i ca. 20 minutt til de er myke.

Ha i en blender, eller en bolle, og tilsett gresskarkjerner, basilikum, og olivenolje, og kjør det sammen til en puré. Vend inn parmesan og smak til med salt og pepper.

Gresskarkjerner

1 gresskar

3 dl vann

1 ss salt

Ta ut gresskarkjernene fra gresskaret. Skyll de godt i kaldt vann.

Kok opp vann og salt, tilsett gresskarkjernene og la de trekke i ca. 10 minutt.

Sil av vannet og legg de på et bakepapir. Sett i ovn på 200 °C og bak dem i ovnen i ca. 20 minutt til de er sprø.