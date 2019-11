Kjøkkenkroken

Derfor tenkte jeg å slå et slag for et vegetaralterniv inspirert av Østen denne lørdagen, nemlig dumplings. Dumplings kan direkte oversettes som melboller, og lages i mange forskjellige varianter verden over.

Dumplings egner seg både som middag, lunsj, og til tapas, og innholdet kan varieres med både kjøtt, sjømat, og vegetarisk.

Dagens oppskrift er dampede dumplings, men de kan også stekes eller friteres i olje. Til å dampe dumplings trenger man enten en bambuskoker (som kan kjøpes for en rimelig penge), eller rett og slett bruke potetrist eller dame de på «pinnekjøttpinner» i en kjele.

Start med fyllet først, så lager du dumplingene.

Du trenger

Dumplings

2,5 dl hvetemel

1 dl vann

Fyll

2 gulrøtter, i små terninger

1 sjalottløk, i små terninger

¼ kinesisk hvitløk, finhakket

2 soltørkede tomater, finhakket

Slik gjør du det

Dumplings

Bland mel og vann raskt sammen til en deig. La deigen hvile under plastikk i ca. 15 minutt.

Del deigen i tre, og tilbered en tredjedel av gangen, slik at den ikke tørker ut.

Kjevle deigen til ca. 20 mm tykkelse, dryss mel på begge sider slik at den ikke setter seg fast til underlaget.

Stikk ut med en utstikker eller et glass.

Fyll dumplingene med fyll, pensle kanten med vann, og brett sammen til en halvmåne.

Damp i ca. åtte minutt.

Server med soyasaus, ev. en asiatisk chilisaus.





Fyll

Skrell og kutt gulrøtter, sjalottløk, kinesisk hvitløk, og de soltørkede tomatene.

Fres det lett i en panne med litt olje. Dette for å få ut noe av «råsmaken» i grønnsakene.