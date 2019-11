Søndagsmiddag med tradisjon

Kjøkkenkroken

Jeg er noe usikker på hvor veletablert dette er som søndagsrett i Norge i dag. Men uansett har jeg i hvert fall tatt utgangspunkt i kjøttkaker for dagens matspalte, og forsøkt for å modernisere retten litt med et utvalg av grønnsakene jeg hadde tilgjengelig. Vi er på tur inn i årets største «fråtse-sesong» så da kan det være greit å bruke opp det man har liggende.

Kjøttkaker - for 4 personer

400 gr kjøttdeig, jeg hadde karbonadedeig så da brukte jeg det

1 liten løk, finhakket

1 egg

1 dl melk

2 ts salt

Litt nykvernet pepper

4 ss brødkrumme, jeg brukte pankomel

Bland alt sammen og form til små kjøttkaker

Stekes i godt smør, på middels varme, til de er gjennomstekte

Grønnsaksblanding

100 g rødbeter i 1 cm tykke staver

100 g gulrøtter i 1 cm tykke staver

100 g selleririt i 1 cm tykke staver

2 sjalottløk grovdelt

100 g frosne erter

1 dl rapsolje

Gjerne friske urter

Salt og pepper

Ha alt i en ildfast form (bortsett fra de frosne ertene), og vend sammen med olje og salt og pepper.

Bak grønnsakene i ovn på 230°C i ca 15 minutter, til de begynner å bli brune i kantene.

Ta så ut grønnsakene, og vend inn frosne erter og ferske urter. La dette kose seg en 4-5 minutter, til de frosne ertene er tint.

Server gjerne med potetstappe til.