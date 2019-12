Hjemmelaget julegave

Kjøkkenkroken

Eller kanskje en gave som får deg føle gleden av gi bort noe som er hjemmelaget til noen som fortjener det.

I dag har jeg valgt å lage et enkelt og holdbart produkt som er fint å gi bort, nemlig prim. Det fine med å lage noe som prim, er at man kan få brukt opp brunostrester, og få et «luksuspålegg» som resultat.

Prim er et meieriprodukt med lange tradisjoner i Norge, både som pålegg og som smakstilsetning i annen mat.

Til 3 glass «luksusprim»

250g gudbrandsdalsost (eller brunostrester)

2 dl skummet kulturmelk

1 dl fløte

1 ts sukker

Del brunosten i biter, og ha i en gryte sammen med skummet kulturmelk, fløte og sukker.

Rør til brunosten er smeltet, og la det småkoke på lav varme i 30 minutter.

Avkjøl ved å sette gryten i et bad med kaldt vann. Rør slik at ikke primen blir kornete under avkjølingen.

Ha over på lufttette glass, og primen står seg flere uker i kjøleskapet.