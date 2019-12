Juleand med rødkål. 

Kjøkkenkroken

Flere og flere velger bort julemattradisjonene. Likevel er det nok fortsatt mange som fantaserer om ribbe med sprø svor, lutefisk, og pinnekjøtt, nå når det nærmer seg jul.

Det er viktig at vi klarer å holde våre julemattradisjoner i hevd. Dette er en stor del av historien og matkulturen vår, som er viktig å bringe videre i fremtidige generasjoner.

I dag har jeg latt meg inspirere av danskenes juletradisjon, altså and. And kan godt passe inn i vår romjulsmeny, eller være et veldig godt alternativ til nyttårskalkunen.

Dette trenger du

800 g andebryst

2 ss smør

800 g småpoteter eller mandelpoteter

600 g rødkål, finstrimlet

200 g bringebær, frosne

1 ts salt

1 ts pepper, nykvernet

Slik gjør du det

Rut fettet på andebrystet. Gni brystet inn i salt og pepper, og la dette trekke i 15–20 minutt før du tilbereder brystet.

Mens det trekker smak, starter du med rødkålen.

Ha 1 ss smør i en kjele og la det bli nøttebrunt. Tilsett finstrimlet rødkål og frosne bringebær. La dette koke under lokk i 15–20 minutt. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å tilsette væske, da det er mye væske i bæra, men blir det for tørt, tilsett 1–2 ss vann.

Kok potetene til de er akkurat gjennomkokte, samtidig som rødkålen koker. Sett de til side.

Sett stekepanna på middels varme. Ha i 1 ss smør og legg andebrystet med fettet ned. La det steke i 5–6 minutt på middels varme til fettet blir gyldent og sprøtt. Snu brystet og stek i 5–6 minutt på den andre siden.

La det hvile i 10 minutt før det skjæres opp.