Kjøkkenkroken

På timeplanen for mat og helse for denne ukens hjemmeskole, lager vi en epledessert med havregryn. Det er en variant av tilslørte bondepiker, og oppgaven er lett overkommelige både for store og for små.

Retten egner seg like godt som mellommåltid som en dessert, og har man ikke epler, kan man like gjerne benytte pærer, plommer, eller lignende.

Du trenger

4 stk. epler

1–1 ½ dl vann

2 ts demerarasukker

4 dl havregryn

½ ts kanel, malt

125 g kremost

125 g seterrømme

1 ts vaniljesukker

Slik gjør du det

Skrell eplene og kutt de i terninger.

Kok terningene med vann og sukker til de er møre, ca. 5 minutt. Mos terningene og smak til. Avkjøl.

Rist havregryn i en tørr panne til de er gylne. Se til at de ikke svir seg. Dryss over litt kanel. Avkjøl.

Bland sammen rømme, kremost, og vaniljesukker til en glatt krem.

Legg lagvis i glass.