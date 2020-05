Prøv en gjeterpai

Kjøkkenkroken

Dette er egentlig en rett for kalde høstdager på fjellet, men slik vær og føre er nå i mai, så kan en høstrett smake like godt i disse dager.

Gjeterpaien lages ved at man har kjøttdeig med potetmos over, og da med lammekjøttdeig. Det er selvsagt ingenting i veien for å bruke andre typer kjøttdeig, men lammekjøttdeig gir en ekstra smak.

Dette trenger du:

2 stk sjalottløk, hakket

½ purreløk i fine ringer

2 stk hvitløksfedd, finhakket

2 stk gulrøtter, i terninger

6 stk soltørka tomat, hakket

1 ss meierismør

500 g kjøttdeig av lam, evt. av storfe, svin eller kylling

2 ss tomatpuré

1 ts tørket rosmarin

1 ts salt

½ ts pepper

2 dl kjøttkraft

1 ss hvetemel

2 ss vann

Bruk en stor og vid kjele, eller jerngryte på middels varme. Ha i smør

Tilsett, kjøttdeig, løk, purreløk, hvitløk, tomatpuré og brun dette.

Tilsett gulrot, soltørka tomat, timian og la dette surre med noen minutter.

Tilsett mel, vend inn, og tilsett så kraft.

La dette koke sammen i 8-10 minutter, til det har jevnet seg og melsmaken er borte.

Smak til med salt og pepper.

Potetmos

400 g skrelte poteter

50 g meierismør

½ dl fløte

2 ss finrevet parmesan

1 ts salt

½ ts pepper

Kok potetene møre. Tilsett smør og fløte, og mos det sammen. Smak til med salt og pepper.

Legg kjøttdeigen i en form, og fordel potetmosen over.

Strø parmensan på toppen, og stek i ovn på 200°C i ca 15 minutter, til retten er gratinert.