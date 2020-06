Grillbrød med spekeskinke og melonsalat

Kjøkkenkroken

I dagens oppskrift er det ikke koteletter og pølser som skal på grillen, men brød… Det er få ting som slår et godt, nystekt brød med melonsalat og spekeskinke.

For å lage et godt brød på grillen, så bør grillrista være helt rengjort, og fri for gammelt fett og rester av grillsaus. Brenn den helt ren, og den skal heller ikke settes inn med olje eller lignende. Brødene skal stekes på en tørr og glovarm rist.

Melonsalat

4 tykke skiver av vannmelon i

1x1 cm terninger

½ rødløk, finkuttet

En håndfull finkuttede friske

urter (kjørvel, mynte, timian,

estragon. Man kan også bruke

gressløk, basilikum el.l.)

Vend alt dette sammen, og la det trekke smak i 20-30 minutter

Grillbrød

500 g hvetemel

1 ts sukker

1 ts salt

15 g gjær eller 1/3 pose tørrgjær

3 1/2 dl vann (romtemperert)

Bland alle ingrediensene til en smidig deig, juster med mel. La deigen heve til dobbel størrelse.

Del deigen opp i 8 deler og trill til «boller». La disse heve til dobbel størrelse.

Klapp ut bollene til en flat «kake», vend den en runde i mel, og legg den på en god og varm grill.

Stek i 2-3 minutter på hver side.

Aioli

4 stk eggeplomme

1 ss sitronsaft eller vineddik

1 ts dijonsennep eller annen

sennep

2 båt presset hvitløk

4 dl nøytral matolje

¼ ts salt

¼ ts pepper

Bruk en bolle som ikke er for stor og vid, og en god visp. En hurtigmikser er også fin å bruke.

Rør eggeplommer med salt til de er lyse og tykke. Bland inn krydder og hvitløk, og halvparten av sitronsaft/eddik.

Spe forsiktig med oljen mens du fortsetter å vispe – en teskje av gangen er nok. Øk etter hvert mengden olje. Pass på at aïolien hele tiden er glatt og blank. Blir den for tykk kan du justere konsistensen med litt vann.

Smak til med krydder og sitron/eddik. Ferdig aïoli skal være så tykk at den holder fasongen.

Spekeskinke og spekepølse legges på brødet, sammen med melonsalat og aïoli.