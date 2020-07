Potetpanne med nypoteter

Kjøkkenkroken

Nypoteter er en ferskvare med lite tørrstoff og som smaker best når de er i sesong. Jeg liker dem «litt for lite kokt», slik at de får litt tyggemotstand, da synes jeg de smaker best. Blir de for mye kokt synes jeg de fort får en «klebrig» konsistens.

I dag har jeg laget en nypotetrett som kan spises som en egen rett, eller passer til grillmat og spekemat.

Du trenger

600 g nypotet

Olivenolje

½ rødløk i tynne strimler

50 g fast ost (parmensantype), revet. Du kan også bruke blåmuggost

1 ss fersk timian

Flaksalt

1 ss brunet smør

Slik gjør du det

Vask og skrubb potetene og kok dem i 10–12 minutt i saltet vann.

Hell av vannet og damp potetene tørre.

Del potetene i to eller i grove biter.

Bruk ildfast form eller en jernpanne som kan settes i ovn.

Ha brunet smør i bunnen av formen/panna og legg strimlet rødløk over.

Hell over potetene, drypp over olivenolje, og dryss over parmesan, hakket timian, og litt flaksalt.

Bland alt godt sammen slik at olje, ost, og rosmarin blir jevnt fordelt på potetene.

Gratineres i ovn på 250–30cc °C til potetene blir gylne.