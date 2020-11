Kjøkkenkroken

Egg er for mange et fast innslag på frokostbordet i helga, enten som egg og bacon; kokt; stekt; omelett. Jeg kan trygt anbefale en god helgefrokost med egg på italiensk vis, og kanskje drømme seg bort til litt sydligere strøk når snø og sludd legger seg som et teppe over gressplena. Gjerne med en nytraktet kopp sterk kaffe.

Dagens frokost består av fylt tomat, spekeskinke, og middelhavssmaker, men selvsagt med norske og lokale råvarer.

Du trenger

Fylt tomat

4 store tomater, gjerne plommetomat

2 skiver spekeskinke, finhakket

4 sølvløk, finhakket

1 skive tørt brød, finhakket

4 eggeplommer

Salt og pepper

Tomatdressing

Innmat fra 4 tomater

8 hasselnøtter

1 ts gressløk eller spinat, finhakket

1 ss olivenolje

Salt og pepper

Slik gjør du det

Fylt tomat

Skjær toppen av tomatene, ta ut innholdet med en teskje, og ha innholdet og toppen i en bolle.

Ha litt salt i tomatene og snu de opp ned på et kjøkkenpapir i 5–10 minutt slik at væsken får renne ut.

Sett tomatene på et bakepapir i en ildfast form. Fyll tomatene med brød i bunnen, spekeskinke, og så sølvløk. Legg en eggeplomme på toppen.

Stek på 200 °C i ca. 10 minutt til eggeplommen er bakt og tomatene begynner å bli myk i kantene.

Tomatdressing

Kjør alt sammen med en stavmikser eller food processor.





Server de bakte tomatene med rucola, krutonger, og revet parmesan – eller annen smakfull ost.