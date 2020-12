Kjøkkenkroken

Hjemmelagde, meningsfulle julegaver som er fine å gi bort til de som har alt: et hjemmelaget urtesalt. Et urtesalt kan fint erstatte bruk av vanlig salt, og gjerne da som en smaksforsterker eller et lite dryss over maten før servering. Jeg har valgt å lage einebærsalt som passer fint til kjøttretter, vilt, lammeretter, og graving av laks.

Foruten einebær, kan man fint bruke alle typer urter eller smakstilsetninger som kan tørkes.

Du trenger

Maldonsalt

10 % tørket einebær, eller tørkede urter som oregano, timian, hvitløk, og rosépepper.

Et tett glass

Slik gjør du det