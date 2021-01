Godt nytt mat-år

Kjøkkenkroken

Jeg regner med at det ikke bare er i vår familie at kjøleskapet byr på et assortert utvalg av rester etter julehøytiden. Samtidig er man kanskje lei av tung julemat …

Årets første matspalte byr på restefest av om «omdisponert» julemat.

Du trenger

Kjøtt

400–500 g julepølse, ribberester, pinnekjøttrester, eller kalkunrester. Skjært i skiver

1 ss smør eller nøytral olje

1 ss honning

1 ss sennep

2–3 skiver spekeskinke eller spekepølse i terninger

Bakt rosenkål

400 g rosenkål

3 ss olivenolje

2 fedd hvitløk

2 stilker rosmarin

2 ts balsamicosirup

2 ss parmesanost, revet (eller annen fast ost, edamer o.l.)

Salt og pepper

Slik gjør du

Kjøtt

Smelt smøret i en panne og stek skivene i noen minutter på hver side til de blir gjennomvarme, sammen med terninger av spekeskinke.

Trekk panna av platen og tilsett honning som du øser over kjøttet slik at det blir «glasert».

Bakt rosenkål