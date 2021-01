Vinterblomkål

Kjøkkenkroken

Den kan spises rå, bakes, kokes, stekes et cetera.

Nå om vinteren, når det meste av blomkålen er importvarer eller har vært lagret lenge, har den mistet en del av sine ferske, sprø egenskaper som i sesongen gjør at den bør behandles minst mulig.

Siden vi nå derimot er utenfor sesongen, kan vi leke oss litt ekstra med god samvittighet.

I dagens oppskrift har jeg panert den i mandelmel og brødkrumme for å få en sprø skorpe, og jeg serverer den med et nøttebrunt smør tilsatt aprikos og tre typer løk. Dette egner seg godt som en vegetarisk middagsrett, eller som tilbehør til et måltid.

Du trenger

Blomkål

1 blomkål, delt i åtte «båter»

1 dl mandelmel

1 dl vann

Salt og pepper

1 pose Pankomel (brødkrumme)

Nøttesmør

2 fedd hvitløk

150 g meierismør

1 vårløk, i tynne skiver

½ rødøk, finkuttet

4 aprikos, delt i små strimler

1 neve pekannøtter (kan også bruke hasselnøtter)

Slik gjør du det

Blomkål

Rør sammen mandelmel, vann, og salt og pepper.

Vend blomkålbåtene slik at de er helt dekt av mandelmelblandingen.

Vend så i Panko-mel slik at de blir panert.

Legg de på et bakepapirkledd stekebrett.

Stek på 210 °C varmluft i ca. 10–12 minutt til kjernen av blomkålen begynner å bli myk. Kjenn med en spiss kniv.

Nøttesmør