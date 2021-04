Syltet appelsin

Kjøkkenkroken

Optimistisk for påsken gikk jeg også i år til innkjøp av en god del appelsiner i håp om solfylte dager med appelsin i sekken på skitur. Detter har nå resultert i et restlager på gode appelsiner som jeg må bruke til noe annet. Jeg regner med at jeg ikke er alene om dette.

I dagens matspalte har jeg valgt å lage syltede appelsiner som fint egner seg til alt fra gode oster, tilbehør til svinekjøtt, eller til grillmat. Så kanskje kan dette være en fin forberedelse til grillsesongen, da syltede appelsiner står seg i mange uker.

Du trenger

Ca. 2 norgesglass

4 gode appelsiner

1 dl rødvinseddik

0,5 l varmt vann (så varmt som du får det fra springen)

2 dl sukker

1 kanelstang

2 cm rød chili

Smakstilsetning (du kan gjerne tilsette smaker som rosmarin, ingefær etc. – hva enn du ønsker)

Slik gjør du