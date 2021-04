Vannbakkels med bær og brunostkrem

Kjøkkenkroken

I dag har jeg tatt for meg vannbakkels. De er utrolig raske å lage, vanskelig å mislike, men som kan være utfordrende å få til. Her må man bare stole på klokka og ovnen og at de gjør jobben sin, for åpner man ovnsdøra for å se om de er ferdige, er hele bakverket ødelagt.

Det er vanlig å fylle vannbakkels med krem og syltetøy. Jeg har valgt å fylle dem med en brunostkrem. Det blir en noe tyngre og søtere smaksopplevelse, så det smaker godt med friske bær til. Brunostkremen kan for øvrig benyttes til både lefser, lapper, sveler etc.

Vannbakkels

125 g vann

125 g melk

110 g smør

2 ts sukker

½ ts salt

145 g hvetemel

4 egg

Smelt smør. Tilsett melk; vann; sukker; salt. Gi et godt oppkok.

Tilsett hvetemel. Først ⅓ og rør godt sammen. Tilsett så resten og rør til en solid deig. Bruk tresleiv.

Ta kjelen av plata og rør inn ett og ett egg.

Ha blandingen over i en sprøytepose og sprøyt ut åtte topper.

Stekes på 175 °C i ca. 35–40 minutt til de er gylne og har stabil form. HUSK: Ikke åpne døra før de er ferdige. Da faller de sammen.

Brunostkrem

200 g gudbrandsdalsost

70 g meierismør

200 g kremost

3 dl melis

Smelt smør og brunost i en kjele (dette skiller seg, men det er ingen krise).

Pisk romtemperert kremost og melis til en glatt masse. Tilsett brunost/smørblandingen og pisk dette til en glatt og fin krem (bruk handmikser).

Ha i sprøytepose og la den avkjøle seg i kjøleskap i 1–2 timer før bruk.

Del vannbakkelsene i to og fyll dem med friske bær og brunostkrem.