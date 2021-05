Kjøkkenkroken

Da kan man få mange assosiasjoner som sol, sommer, sommermat, snart ferie, laksefiske, et cetera. For mange er laks og agurksalat en selvskreven sommerrett. Laks og agurksalat innbyr til flere varianter enn tørr, avkokt laks og vassen agurksalat. Jeg har gått for en «retrovasjon» (innovasjon med utspring i tradisjon) … sukkersyltet laks med hissig agurksalat

Sukkersyltet laks

500 g laks, skinn- og beinfri. Delt i terninger på 1x1 cm. Trim gjerne filetene slik at det er minst mulig fett og buklist, og mest mulig ren fiskefilet.

3 ss sukker

3 ss salt

Bland dette i en skål eller pose. La det ligge i minimum to timer. Gjerne over natta. Dette gir enda bedre sylting.

Agurksalat

2 stk. agurk, medium stor – del på langs og skrap ut frø

1 sitron – skvis sitronsaften over agurken

1 ts pepperrot, ferskt revet – bruk gjerne mer om du ønsker

2 ts lodderogn, rød eller sort

½ rødløk i tynne strimler – eller gressløk om du ønsker

1 neve nykål, finkuttet

1 klype maldonsalt og noen runder nykvernet pepper