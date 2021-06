Snack til midtsommer

Kjøkkenkroken

Uansett, vi er midt i året, i den årstiden det er på sitt lyseste, grønneste og mest frodig. Hva passer vel da bedre enn en enkel midtsommersnack som kan nytes sene sommerkvelder.

Jeg har i dag laget en laksetartarvariant, med masse «grønne» smaker som egner seg fint både som en smårett, snack, eller rett og slett deilig kveldsmat.

Dette trenger du til fire porsjoner

200 g finhakket laks. Den må være av god kvalitet, eller frosset før bruk

1 ss finhakket rødløk

1 ss finhakket pureløk, eller vårløk

1 ss finhakket gressløk

1 ss finhakket basilikum

1 ss revet parmesan

1 ss snøfrisk

1 ss limesaft

1 ss god olivenolje

Salt og nykvernet pepper etter egen smak

Litt hjemmelaget potetchips eller Sørlandschips

Slik gjør du

Bland alle ingredienser, bortsett fra laksen

La dette trekke i 10-15 minutter før du smaker til med salt og pepper

Tilsett den finhakkede laksen og bland sammen til en homogen masse.

Skjær av bunnen på en pappkopp, eller bruk en sylinderlignende gjenstand som kan bruke til mat, om du har. Sett pappkoppen på en tallerken og ha i ¼ av massen. Trykk den god sammen, og ta av sylinderen slik at det står som et lite «tårn». Gjenta dette på tre tallerkener til, slik at du har fire porsjoner. Dander med potetgull på toppen.