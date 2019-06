Nå blir det enklere å finne gode annonseløsninger i lokalavisa

Enklere å nå bredt

Markedsrådgiverne skal fortsatt være like lokale, men nå blir det mye enklere for kundene å nå utover de lokale mediehusenes naturlige geografi.

- Samspillet på tvers av alle de åtte lokalgeografiene blir viktig. Før var kundene ofte innom to til tre ulike mediehus for å få ut budskapet sitt. Nå skal de tilbys en fast kontaktperson å forholde seg til, og det blir enklere for markedsrådgiverne å tilby nye fellesprodukter til konkurransedyktige vilkår, sier Sandnes.

Kunder som i dag betjenes lokalt, og som ikke har behov for å nå utover lokal geografi, vil i stor grad betjenes slik som tidligere – men med økte ressurser, nye produkter og bredere kompetanse.

- Fellesorganisering på tvers av de åtte geografiene skal gi økt profesjonalitet og bedre betjening av kundene våre. Det vil også gi de lokale markedsrådgiverne bedre forutsetninger til å følge opp de lokale annonsekundene, sier Sandnes.

Hvis kundene vil nå hele landet har det også kommet på plasset nytt annonseprodukt. Navnet på dette produktet er Premium Norge, og inngår i et samarbeid med blant annet VG, TV 2 og en rekke andre store nasjonale mediehus.

- For kundenes del skal det nye samarbeidet kun slå ut positivt og by på nye spennende muligheter, sier Sandnes.

- Med tettere samarbeid på tvers av mediehusene i Trøndelag, og flere nye produkter, er vi mye bedre rigget for å tilby de løsningene og effekten kundene våre ønsker. Det er ikke mange år siden vi stort sett bare drev med salg av papirannonser. I dag ønsker kundene våre hjelp og rådgivning for hele markedsføringsstrategien, både på papirannonsering og i jungelen av digitale muligheter, sier Krangsås.