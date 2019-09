- Æ va med og passa på e-verket fra æ va 5-6 år

- Pussig navn



Orkland Energi setter stor pris på sin gode nabo, og mener han er viktig inspirasjonskilde.

- Vi er stolte av å ham i «familien». Nils Arnes ledelsesfilosofi har vært med å prege utviklingen av e-verket. Det er nok én av grunnene til at det fremdeles finnes et selvstendig kraftselskap i Orklandsregionen, sier Eirik Jørum, daglig leder i Orkland Energi.

Forresten Orkland, hva synes Nils Arne Eggen om det? Det har selvfølgelig trenerlegenden en mening om. Han applauderer selve kommunesammenslåingen, men mener at de kunne funnet et annet navn.

- Æ synes navnet e litt pussig, sier Eggen og utdyper at han forbinder det nye navnet med gamle Orkland kommune, som ble en del av Orkdal under kommunereformen i 1963.

Selv om navnet ikke falt helt i smak, er han veldig opptatt av at folk skal bo og trives i kommunen – og små plasser generelt i landet vårt.

- Vi ha kalt det her landet for «Nord-veien», og da e det viktig at det bor folk langs hele den veien, sier Eggen.

Det samme føler e-verket. Pengene du bruker på strøm blir igjen i lokalsamfunnet til glede for alle som bor her. Orkland Energi setter lokalsamfunnet i sentrum for sin virksomhet, og ønsker å bidra til at det skal være et godt sted å være.