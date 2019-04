Bidrar til lokal idrettsglede

Han forteller at pengene ikke er øremerket for å dekke driftsunderskudd. De skal gå til å utvide tilbudet på alle idrettene klubben står for, nytt utstyr eller forbedringer på anleggene. Men det viktigste for Berg og Meldal IL er at pengene åpner dørene for at flere kan være med på moroa.





- Det er viktig for oss at vi klarer å holde prisene våre lave, slik at flest mulig har muligheten til å være med på idrett i Meldal IL. Målet vårt er at flest mulig skal være i fysisk aktivitet. Da er det viktig at det ikke koster for mye, sier Berg.

Les også: Slik gikk det med vinnerne av Gnistprisen