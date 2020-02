Denne gjengen har brukt over tusen timer på dette prosjektet

Felles for alle som har vært involvert i prosjektet, er at de drømmer om at Haraldstu skal bli noe mer for lokalbefolkningen enn bare en skihytte.

- Målet vårt er jo at dette skal bli et samlingspunkt for folk i alle aldre hele året. Nå om vinteren er det naturlig for skiløpere å ta den i bruk, men det er mye aktivitet i området her på sommeren. Det er blant annet mange fine muligheter for å ta seg en sykkeltur i området, sier gjengen.

- Idrettslag, barnehager og skoler skal få leie hytta gratis, men det skal også være mulig å leie hytta til bursdager, konfirmasjon og andre festligheter for en billig penge. Det er et unikt område der alt ligger til rette for friluftsliv og konkurranser – året rundt. Her finner du blant annet bygdas største vann, som er en fantastisk badeplass. Vi håper nye Haraldstu skal være med på å skape enda mer liv her, legger de til avslutningsvis.