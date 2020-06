Slik klarte Sveinung å lage en festival i Trondheim på rekordtid

Et viktig kulturtilbud

Stormfestivalen hadde ikke blitt en realitet uten støtte fra Orkla Sparebank, som er en av hovedsponsorene. Og det er ikke tilfeldig at nettopp denne banken ble forespurt.



– Jeg har hatt et godt samarbeid med Orkla Sparebank både i forbindelse med Storåsfestivalen og kulturbegivenheter i Gammelgruva. Det betyr mye for meg at de ville stille opp som sponsorer, meddeler Sundli.



Festivalen er spesialtilpasset koronasituasjonen, og ønsket til Sundli er å gi folket et godt kulturtilbud der de får kjenne på festivalfølelsen – bare i en mindre skala med plass til 200 gjester av gangen.



Festivalen gikk fra idé til virkelighet for bare under en måned siden, og Sundli har satt i sving et ensemble på over tretti personer for å gjøre festivalen klar.

