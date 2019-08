«Når vi er ute, er det få som gir seg til kjenne overfor meg. Da er det lett å kjenne seg utenfor»

ST-debatt

Snart skal vi innbyggere i Orkland kommune være med på å velge politikere som skal ivareta våre interesser og behov de neste fire årene.

Sentrale politikere bestemmer

Veldig mye av den politiske debatten i mediene dreier seg om partiledere og sentrale politikere. Debattene er det ikke enkelt å bli klokere av. Jeg savner god møtekultur, og er lei av at for eksempel bompengesaken får så mye omtale! For meg er omsorg for hverandre og sosiale likheter mye viktigere. Det er derfor jeg stemmer SV.

Lokalvalget styres av sentrale politikere, til dels fordi kommunepolitikerne kommer i skyggen.

Jeg ønsker at Orkland skal bli en kommune der vi først og fremst har politikere som har velferd, omsorg, raushet og medmenneskelighet på programmet sitt. For alle, både norskfødte, flyktninger og funksjonshemmede.

Isolasjon og utenforskap er vondt

Jeg er glad for at jeg ble født og vokste opp her på Orkanger. Slekta mi har sterke røtter til dette stedet. Vi var en søskenflokk på fem. Jeg ble født som nummer tre i flokken. Uheldigvis ble jeg født med en uhelbredelig øyesykdom. Som ung hadde jeg utbytte av det lille synet jeg var utrustet med, men falt utenfor mange ganger. Utenforskap - den følelsen er vond.

I mitt arbeid som spesialpedagog for personer med synshemninger hadde jeg ansvar blant annet for en flyktningfamilie med en sønn som var blind fra fødselen. Dette var en ungdom med pågangsmot. Han lærte seg hverdagsnorsk på ganske kort tid. Jeg tenkte at hans situasjon kunne sammenlignes med meg hvis jeg reiste til Kina. Det hadde blitt en stor, uoverstigelig utfordring – å være blind og skulle lære et nytt språk i tillegg.

Når arbeidsplassen min hadde kurs for elever med synshemming, var det mange som grudde seg til å reise til hjemmeskolene sine. Der følte de seg dessverre utenfor og ble ofte mobbet.

Mennesket i sentrum

I dag er jeg helt blind og har mest kontakt med assistenter som bistår meg i hverdagen. Når vi er ute, er det få som gir seg til kjenne overfor meg. Da er det lett å kjenne seg utenfor. Desto hyggeligere da, når noen kommer bort og presenterer seg slik at jeg vet hvem det er med én gang!

Selv er jeg medlem i Orkanger Velforening, og jeg støtter næringslivet i Orkdal ved å handle og bruke fagfolk fra kommunen i stedet for å kjøre til andre steder for å handle. Sånn er jeg trofast. Så får jeg til gjengjeld god service, fine produkter, gode arbeidsfolk.

Det har aldri vært aktuelt for meg å stemme på et parti som tydelig står for én spesiell sak. Tidligere har jeg vært medlem i Trondheim SV. Da jeg flytta heim til Orkanger meldte jeg meg inn i Arbeiderpartiet og hadde styreverv i Orkanger Arbeidersamfund. I fjor sommer meldte jeg meg ut av AP og inn igjen i SV. Her vet jeg at det er mennesket som står i sentrum, og at partiet tar hverdagsdiskriminering og utenforskap på alvor.

Så la oss tenke medmenneskelighet for alle. Ikke la det bli slik at praten på nærbutikken, på jobben eller på kafeen alltid blir med den du kjenner fra før eller den du har mest kontakt med. Vi må da ta vare på hverandre!

Stem SV. Vi står for mer likeverd og medmenneskelighet – mot utenforskap.

Gislaug Hoff