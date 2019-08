Bompengeidioti

ST-debatt

Idiot er et ord som kommer fra gresk ἰδιώτης (idiōtis), «en person som ikke er interessert i politikk»

Jeg syns derfor bompengeidiot er et treffende navn på personer som ikke står for noe annet enn at vi skal ha mindre bompenger, og helt mangler forslag til hvor vi skal ta pengene til veibygging fra.

Jeg kunne kanskje ha brukt ordet bompengeegoist da jeg mistenker at drivkraften i engasjementet mot bompenger er at man ikke vil betale for å bruke veien, men dette vet jeg ikke sikkert og må derfor avstå fra slik bruk av ord.

Det som er en kjensgjerning er:

1) Veibygging i Norge koster penger. Mye penger!

2) Om vi vil ha nye, rette, breie veier så må noen betale for dette. En hel masse penger!

3)Det finnes to alternativer for å finne så mange penger. Enten gjennom skatter og avgifter eller gjennom bompenger.

For å kutte bompenger må vi enten:

1) Bygge mindre nye veier eller

2) Betale mer i skatt

Så enkelt og samtidig så vanskelig for noen.

Regjeringen med Frp i spissen har økt samferdselsbudsjettet med 75% og har samtidig vært med på å drive fram skattelette til de aller rikeste i landet.

De nye veiprosjektene som den blå regjeringa har vedtatt er store luksusveier som i mange tilfeller ikke løser de store samferdselsutfordringene vi har i dette landet.

Dette har ført til at de som roper: «Bompenger er ran av meningmann» (Sitat Siv Jensen) nylig har vedtatt bompenger for 15 milliarder kroner.

Da kan man forstå at Frp-velgere blir frustrerte og danner Bompengepartiet. Det jeg ikke forstår er: Hvordan kan et partier som er mot høyere skatter og bompenger tenke at vi må bygge nye luksusveier? For pengene må jo komme fra en plass.

Personlig mener jeg at vi som nasjon må ha råd til trygge veier. Vi må ha råd til vedlikehold, utbedring og veisikring. Jeg mener at dyre luksusveier som gjør at vi kommer litt raskere fram til hytta må vike pga kostnadene. Både de økonomiske kostnadene og naturkostnadene blir for høye.

Argumentet om næringsliv og godstransport brukes ofte i diskusjonen om disse luksusveiene. Hva med Stortingets slagord: «Fra Bil til Bane». Det snakkes med store ord om at godstrafikken skal flyttes fra lastebiler til jernbane. Samtidig har regjeringen sørget for at 30.000 flere lastebiler kjører gods på veien i stedet for at det går på skinner Jfr Cargonet som må redusere bruk av tog fordi myndighetene ikke gjør som de sier å få gods over på skinner.

I 2017 avlastet Cargonet norske veier for ca 177.000 lange trailerturer, noe som tilsvarer 700 trailere hver dag. Hvorfor bygges dette gradvis ned slik at vi får flere og flere trailere på veiene i disse grønne tider?

Nei nå er det valg og da oppfordrer jeg alle til å unngå å stemme Idiotpartiet (Les: partiet som ikke er interessert i politikk) - dvs Bompengepartiet.

Godt valg!

John Olav Vinge

Friluftsmann