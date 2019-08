Fremtiden er en bærekraftig ressurs

ST-debatt

Det kan handle om hvor mye som skal gå til vei, hva vi skal bruke på skole, hvor mange ansatte det skal være i eldreomsorgen og om vi skal gi skattekutt. Ofte handler det om fordeling av penger, men penger er ikke den eneste ressursen vi har som samfunn. Den aller største, og viktigste, ressursen vi har er mennesker. Hver enkelt av oss innehar egenskaper vi som samfunn er avhengige av og alle har en verdi! Hvorfor driver vi da og kaster bort det som er vår viktigste ressurs for fremtiden? Den mest bærekraftige ressursen vi har, selve fremtiden, som er våre barn! Vi voksne bruker tiden vår på å diskutere hvordan vi skal løse vår tids største utfordring, menneskeskapte klimaendringer, eller om den i det heletatt eksisterer og om hvor stort problem det egentlig er. I mellomtiden så er det våre barn som må ta inn over seg at den verden vi har i dag kanskje ikke er den samme verdenen i morgen. At den livstilen vi er vant til forsvinner, at de mulighetene vi har i dag er borte. De ser på med skrekk at vi voksne kaster deres fremtid ut av vinduet. De må møte fremtiden med usikkerhet og pessimisme.

Derfor er det på tide at vi tar ansvar. Vi kan ikke være de som overlater vår fremtid til seg selv og utryggheten. Det er ikke slik at vi ikke har løsninger, vi har bare ikke vilje, og det må det bli slutt med. Selvfølgelig er det mye man kan gjøre selv i sitt eget hjem, ved å gjøre endringer i kjøp- og reisevaner, men det offentlige må også ta sitt ansvar!

Som kommune er det mye vi i Skaun kan gjøre for å ta del i miljødugnaden. Skaun bør være en kommune som gjennom innhenting av anbud stiller krav om miljøvennlige løsninger. Når vi bygger skoler, boliger og andre offentlige bygg så bør vi være en pådriver for miljøvennlige og bærekraftige materialer som også bidrar til å redusere utslipp av varme og bruker mindre strøm til oppvarming. Vi kan faktisk stille krav om at offentlige bygg skal ha installert solcellepanel på taket. Eller ved utbygging av nye boligområder så skal det være krav om mulighet til tilkobling av fjernbåren varme.

Skal man tenke på miljøet så er det viktig at vi tenker lokalt, ikke minst med tanke på maten vi kjøper inn. I Skaun har vi f. eks kjøkkenet på Rossvollheimen som lager masse god mat til både beboerne på sykehjemmet og til de som får matombringing av kommunen. Vi har også Kapto som lager mat på Rådhuskantinen og en av de viktigste sakene for Skaun Arbeiderparti er å få på plass en skolematsordning. Kanskje er det en mulighet å tenke miljø også her ved å bruke mest mulig lokalproduserte råvarer? Alle som har tatt turen på Trøndersk matfestival vet av det bugner av lokale produsenter i vårt nærområde som produserer god mat og gode råvarer av høy kvalitet, som er produsert økologisk og bærekraftig. Som en bonus så kan vi redusere vårt Co2-utslipp ved kortere leveringsvei. Vi får kvalitet, nærhet til maten og det er miljøvennlig.

Vi i Skaun Arbeiderparti ønsker at flere skal reise kollektivt, men for å gjøre det så må vi også legge til rette for at folk faktisk kan reise kollektivt. Derfor må vi politikere være pådrivere opp mot Fylkeskommunen og AtB om å ikke bare opprettholde dagens rutetilbud, men å styrke det. Særlig busstilbudet sør i kommunen er for dårlig per i dag. Å ha et godt utbygd kollektivtilbud er ikke bare viktig for miljøet eller for de som pendler til og fra jobb, men særlig for barn og unge for å kunne delta på kultur-, fritid- og aktivitetstilbud ikke bare i egen kommune, men i våre nabokommuner. Det skal være lett å velge kollektivt foran bil! Vi må også sørge for at vår egen bilpark er så miljøvennlig som mulig. Et mål må være at flest mulig av våre biler er el-biler og at vi har ladestasjoner ved pendlerparkeringene og boligområdee.

Våre barn er fremtiden, og fremtiden er vår mest bærekraftige ressurs, derfor ønsker vi i Skaun Arbeiderparti å spille på lag med fremtiden for en trygg og bærekraftig verden.

Martin Talsnes Engen,

4. kandidat Skaun Ap