Orkland Senterparti om næringsliv i Orkland

ST-debatt

Orkland er «Næringskommune nr. 1» og er stor på handel, industri, landbruk og havbruk. Det at Isfjord og Norsk Kylling etablerer seg i Orkland er eksempler på at vi lykkes som næringskommune. Senterpartiet vil også i kommende valgperiode legge til rette for en god utvikling av kommunens totale næringsliv. Et allsidig landbruk med tilhørende virksomhet bidrar sterkt til næringslivet i kommunen vår. Mye av framtidas næringsliv vil være basert på sirkulærøkonomi og kommunen skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet som utføres i Thamsklyngen.

Næringsarealene må fortettes og det må legges til rette nye arealer rundt om i hele Orkland. Næringsarealene må bygges ut med nødvendig infrastruktur som strøm, vann og avløp slik at bedrifter raskt kan etablere seg på områdene. Senterpartiet vil arbeide mot sentrale myndigheter for at våre store hjørnesteinsbedrifter skal ha akseptable rammevilkår, slik at de kan utvikle seg og skape nye og spennende arbeidsplasser.

Senterpartiet vil arbeide for at dagens rammebetingelser også i framtida blir et lokalt konkurransefortrinn.

Senterpartiet vil i kommende valgperiode prioritere følgende:

NEI til eiendomsskatt på næring, bolig og hytter.

Opprettholde dagens modell for arbeidsgiveravgift.

Etablere og videreutvikle næringsarealer med god infrastruktur i hele kommunen.

Kommunal saksbehandling med «ja»-holdning.

Videreutvikle Orkanger Havn på en miljømessig god måte.

Regulere nye områder for havbruk.

Legge til rette for fiskemottak ved Trondheimleia.

Orkland Energi skal være offentlig eid.

Være en aktiv eier i Trønderenergi.

Støtte ordninger som stimulerer til sirkulærøkonomisk tankegang.

Være en aktiv pådriver for tett samarbeid mellom næringslivet og NTNU/Sintef.

Arbeide for å videreutvikle Orkland som turistmål.

Aktivt støtte arbeidet med «Thamsriket» og «Smaker fra Orkland».

Forpliktende samarbeid mellom kommunens skoler og næringslivet.

For Senterpartiet i Orkland

Oddbjørn Bang, Stine Storengen og Kristian Martin Fremstad