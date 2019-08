«I en lang periode brukte administrasjonen enhver anledning til å ta varslerne i stedet for å ta tak i utfordringene»

ST-debatt

Mens Arbeiderpartiet i ST 13.08.19 uttrykker en klar og tydelig holdning til hvordan situasjonen er og bør være, er Senterpartiets standpunkt som de nylig har publisert på sin Facebook side, langt mer passiv.

Foranledningen for min egen personalsak startet med et leserinnlegg like før tilsvarende kommunevalg for 4 år siden. Som en av sju ansatte publiserte vi et innlegg ment som en klar oppfordring til politikerne om å sette fokus på kritikkverdige forhold på Helsetunet i Rindal.

I stedet for å ta oss 7 varslerne på alvor, ble det en lang periode der administrasjonen i Rindal kommune brukte enhver anledning til å ta varslerne i stedet for å ta tak i utfordringene.

Det er da ille å tenke på at vi nå på tampen av denne 4-årsperioden med dagens sittende kommunestyre, fortsatt er vitne til at det ikke har blitt tatt skikkelig tak i fra politisk hold. Inntrykket er at det nå er for sent og at vi skal lære av det som har skjedd og se fremover.

Veldig mye kunne blitt gjort i disse årene og kan fortsatt bli gjort. Det går for eksempel an å innhente ekspertise når det sittende kommunestyre eller kontrollutvalget ikke er i stand til å evaluere administrasjonens saksbehandling og ta tak. Der sviktet kommunepolitikerne og der sviktet kontrollutvalget. Det har også gått an å invitere meg til samtale gjennom disse åra, i stedet for ensidig å bli orientert av administrasjonens saksbehandlere. 17 kommunestyremedlemmer har sittet med meget god informasjon. At politikerne har sittet på gjerdet og tillatt administrasjonens svært dårlige behandling er ikke tillitsvekkende. At det ikke ble stilt spørsmål fra politikerne når administrasjonen vinglet fra å betrakte saken som personalsak i det ene øyeblikket og ikke i det neste, i et rent taktisk spill for å holde hovedverneombudet fra saken, er for passivt. At vedkommende trakk seg på dagen etter et møte i Arbeidsmiljøutvalget, når saken var oppe til behandling, burde også fått noen varsellamper til å lyse.

Det gir likevel håp når Arbeiderpartiet i sitt innlegg i ST gir klart og tydelig uttrykk for at noe er galt og at det skal jobbes for at dette skal bli bedre fremover. Det er gledelig lesning for meg at det fortsatt finnes politikere som ikke har glemt. Her fremstår de langt tydeligere enn det SP forsiktig ytrer på sin side. Innlegget deres blir slik jeg ser det, for lettvint og mangler derfor troverdighet.

I vår deltok jeg som tilhører på mitt første kommunestyremøte. Når jeg nå leste i ST at Line Flåtten uttalte at hun har følt seg maktesløs, så forstår jeg hva hun mener. Dessverre kjente jeg igjen stemningen i rommet på dette kommunestyremøtet og bruken av hersketeknikk og de litt spydige kommentarer fra øverste ledelse.

I en valgkamp er det lett å komme med «overskrifter» og lovnader. Det er først gjennom politisk handling man ser hvem som er troverdige eller ikke. Den veien er fortsatt lang å gå for alle partiene i Rindal, men det gjenstår å se. Min stemme er derfor ennå fortsatt blank.

PS: Det kan se ut som at vi faktisk var inne på noe, den gang for fire år siden i vårt leserinnlegg, der vi satte søkelys på kritikkverdige forhold på Helsetunet. Etter partiprogrammene å dømme, så er et fremtidig og moderne Helsehus på blokka hos alle partiene.

Anne Halgunset Røen