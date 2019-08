Hvem eier sannheten om Småbylista?

ST-debatt

Temaet var «Demokrati og samhandling». ». Det mest interessante var et foredrag av ansvarlig redaktør i Adresseavisen, Kirsti Husby; «Den offentlige debatten - et hardere ordskifte». Hun tok opp mange gode eksempler på hva som ikke bør være akseptabelt ordskifte i den politiske debatten og konsekvensene av mer og mer trakassering, skittkasting og trusler, spesielt i ikke-redaktørstyrte sosiale medier.

Hvor går grensa?

Vi opplever politikere som trekker seg og utfordringer med rekruttering til politikken. Samtidig understreket hun at politikere må tåle en åpen og fri debatt, og at aksjonsdemokratiet må få fortsette. Vi fikk noen gode råd om å sørge for å få debatten i riktig spor, si fra når det går over grensen mot uakseptabelt ordskifte. Politikerne må gå foran. Jeg fikk inntrykk av at samtlige som var samlet i møtet var enige om at vi hadde en jobb å gjøre her.

Etterpå var det paneldebatt der de fleste partiene som stiller til valg i nye Orkland deltok. Småbylistas listetopp, Berit Westrum Johansen, gjorde en glimrende jobb i panelet. Det er ikke alle politikere i denne valgkampen som må forsvare sin eksistens slik hun måtte i debatten, vanligvis er det politikken til partiene som skal være i fokus. Nå var riktignok ikke dette en paneldebatt for å overbevise velgerne om sin stemme, da alle som var til stede selvsagt hadde bestemt seg.

Lite om politikk

Likevel er det interessant å se hvordan lokale politikere går løs på Småbylista med grunnløse påstander. Som tilhører til debatten, og som 3. kandidat på Småbylista, opplevde jeg denne delen av programmet som trist og skuffende. Jeg hadde forventninger til en frisk debatt om partienes politikk, mulige samarbeidskoalisjoner etter valget, ordførervalg m.m. Det ble det lite av.

Etter møtet begynte jeg å reflektere over hva som ble sagt og hvorfor debatten ble slik den ble. Hvorfor er politikere så aggressive mot Småbylista, hvorfor brukes argumentet om at vi ikke er opptatt av hele kommunen? Jeg kan ikke finne en eneste sak som Småbylista har gått imot fordi den handler om andre deler av kommunen enn Orkanger. I programmet vårt fra forrige periode og perioden 2019-23 har vi 8 saksområder vi lover å jobbe med. De handler om hele kommunen, blant annet en levende og attraktiv by Orkanger som alle i kommunen skal ha et eierforhold til, eldreomsorg, skole, barnehage og miljø.

Så spørsmålet mitt går til samtlige politikere som stiller til valg i Orkland kommune, inkludert ordførerkandidatene Oddbjørn Bang og Are Hilstad; hvilke eksempler har dere på at Småbylista er BARE opptatt av Orkanger? Og hvordan vil dere gjøre Orkland til en sterk region i Trøndelag med et levende og attraktivt bysentrum i Orkanger, slik eksempelvis Sp-styrte Stjørdal og Steinkjer kommune prioriterer sentrumsutvikling?

Dette fortjener velgerne våre i Orkland å få svar på før de går til valg.

Grethe Gravrok Sand

3. kandidat på Småbylista