Barn og unge i Orkland har Arbeiderpartiet i ryggen

Den er faktisk avgjørende for vår psykiske og fysiske helse, for våre fremtidsmuligheter og evnen til å mestre voksentilværelsen senere. I løpet av livet vil alle ha behov for et velferdssamfunn som stiller opp - også alle barn og unge i Orkland.

Arbeiderpartiet i Orkland går derfor til valg på gode oppvekstmiljø for alle i den nye kommunen vår, uansett hvor de bor. Vi er et parti som ønsker å verne om de mest sårbare helt fra starten av, gjennom hele oppveksten og så senere i livet. Vi vil derfor blant annet jobbe for et trygt fødetilbud og en god og helhetlig barselomsorg for de minste og deres familier. Vi vil også at barnehage- og skoletilbudet skal videreutvikles i hele kommunen, slik at alle barn i Orkland kan oppleve fellesskap og tilhørighet i sine nærmiljøer. Vi ønsker at oppveksten til våre barn skal preges av trygghet og inkludering, med god faglært bemanning og høy voksentetthet. Innsatsen mot mobbing blant barn og ungdom skal styrkes, og psykisk helse må prioriteres ytterligere, blant annet gjennom en god dekning av helsesykepleiere med faste dager på alle skoler.

Når oppvekstsrapporten fra Bufdir fra 2017 viser at barnefattigdommen i Norge øker, mener Orkland arbeiderparti at velferdssamfunnet skal bidra til å utjevne de sosialøkonomiske forskjellene. Vi foreslår derfor innføring av et skolemåltid ved alle våre skoler. Alle barn skal gis like muligheter til å lære godt, trives og kunne lykkes - og et måltid felles for alle kan bidra til dette.

Vi mener at det er viktig å gjøre gode oppvekstmiljø en del av alle barns hverdag - uavhengig av familienes økomoniske forutsetninger. Derfor har vi programfestet å prioritere driftsstøtte til lag og organisasjoner som driver med aktiviteter rettet mot blant annet barn og ungdom. I tillegg vil vi innføre gratis hall- og baneleie for barn og ungdom i kommunale bygg og jobbe aktivt for lave kostnader innen barneidrett. Ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp» skal videreføres. Størrelsen på lommeboka bør ikke være avgjørende for hvorvidt våre barn kan delta i fritidsaktiviteter sammen med sine venner!

Arbeiderpartiet står sammen med alle barn og unge i Orkland. Våre listekandidater er klare for å jobbe for en høy kvalitet i våre velferdstjenester og for et samfunn med små forskjeller. Uansett hvor de bor – barn og unge i Orkland har Arbeiderpartiet i ryggen.

