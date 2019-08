Norge trenger et parti som setter miljø først i alle saker

ST-debatt

Her snakker han om å sette miljøet først i alle saker. For hva er vel viktigere enn å ta vare på den jorden som hver dag gir oss livsviktig mat, luft, vann og energi slik at vi og våre etterkommere kan fortsette å leve her.

FNs klimapanel mener at det er mulig å gjøre noe nå, men at det straks kan være for sent. FNs matvarpanel kom nylig med en uttalelse om at hvis vi skal kunne trygge matvaresituasjonen for oss alle må vern av natur være overordnet alt annet. 19. august i år skrev NRK en artikkel om at torsken dør utafor Sør-Norge på grunn av matmangel som følge av klimakrisa. Disse alvorlige signalene bør få det til å lyse rødt, eller kanskje grønt, hos oss alle.

Da er det med stor glede at vi ser en politiker som Erik Solheim stå på Dagsrevyen og smile ut optimisme og snakke om et bredt grønt folkeparti i Norge. Et næringsvennlig parti som ser de gode mulighetene vi har for å skape arbeidsplasser og samtidig ta vare på miljøet. Han snakker med entusiasme om havvind, grønn skipsfart, grønn turisme, fornybar energi, elbusser og elbiler. Han ser enorme muligheter for å gjøre Norgen til et bedre land samtidig som vi tar vare på moder jord. Når vi dagen etter kan lese i nyhetene en studie som viser at Europa kan dekke hele verdens energibehov med vindkraft innen 2050 og at Norge, Tyrkia og Russland trekkes fram som best egnet for slik kraftproduksjon så forstår vi at dette ikke bare er løse dømmer. Allerede i dag er vindkraft den nest største elektrisiteteskilden i Europa. Bare gass er større.

Erik Solheim er en politiker jeg kan like. Han har entusiasme, et stort smil og en tanke som går langt lenger enn neste valg. Han tenker på framtida.

Slike politikere vil gamle Norge ha!

Vi har alle våre hjertesaker og støtter gjerne et parti som vi kjenner. Min hjertesak ligger i vern av natur og mitt parti er MDG. Du har kanskje et annet parti som harmonerer bedre med dine meninger, men jeg oppfordrer deg: Når du velger i kommunevalget. Sett et ekstra kryss ved den politikeren i ditt parit som du tenker kan være med å beskytte vår dyrebare natur.

Da vil vi kunne skape en grønn og bærekraftig framtid uavhengig av partipolitikk.

Godt valg.

John Olav Vinge