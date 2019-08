Den som stemmer, bestemmer!

ST-debatt

Det nærmer seg lokalvalg, og for fire år siden var det 62,2 % som brukte stemmeretten sin i Rennebu kommune. Blant unge under 25 år, var det under 50 % som stemte, mens i velgergruppen over 67 år var det over 70 % som brukte stemmeretten sin. Vi i Rennebu Arbeiderparti håper at samtlige stemmeberettigede i kommunen bruker stemmeretten sin ved årets valg, slik at valgresultatet gjenspeiler mangfoldet i kommunen.

Når dere er på plass i valglokalet er det viktig at dere i tillegg husker å stemme ved fylkestingsvalget. Vi er så heldig å ha varaordfører, Marit Bjerkås, på 14 plass på fylkeslista, og det vil være en kjempefordel for Rennebu å få henne inn på fylkestinget.

Når vi møter folk som sier at de ikke bruker stemmeretten sin, er begrunnelsen ofte at de ikke interesserer seg for politikk. Vi kan slå fast at det meste vi omgir oss med i hverdagen handler om politikk. Alle har en formening om noe, det være seg hvordan kommunen skal drive skole og sykehjem, hvor mye som skal bevilges til kulturtilbud, eller på hvilken måte man legger til rette for næringsutvikling og miljøtiltak. Andre sier at de ikke stemmer fordi de tenker at én stemme fra eller til ikke får noen betydning. Ved forrige kommunevalg var det kun tre stemmer som førte til at Rennebu Arbeiderparti endte opp med 8 kandidater i kommunestyret, i stedet for 7 kandidater som det lenge lå an til. Hver stemme teller!

Er du usikker på hvilket parti som skal få din stemme, har du fortsatt tid til å finne ut av det. Vi er ute på stands i helgene framover, kom gjerne innom. Sett av litt tid til å lese deg opp på hva de forskjellige partiene står for. Partiprogrammene er bare noen tastetrykk unna.

Vi i Rennebu Arbeiderparti håper at valgdeltakelsen blir mye høyere ved årets kommune- og fylkestingsvalg den 9 september, og oppfordrer alle rennbygger til å bruke stemmeretten sin. Ikke la andre bestemme hvordan din framtid skal se ut, vær heller med å påvirk hvem som skal styre din kommune og ditt fylke! Valgresultatet vil få en betydning for nettopp din hverdag.

Godt valg!

Ida Martine Schei, listekandidat nr. 8

Rennebu Arbeiderparti