Feige politikere - nytt valg

ST-debatt

Jeg vil med dette sende en stor takk for all støtte på SMS, meldinger, messenger, blomsterhilsener og telefon.

Dere skal alle vite at jeg satte stor pris på dette i en tøff tid. Og ikke minst til de som ved personlig møte har støttet meg i konflikten som oppsto etter mitt møte med rådmann Birgit Reisch og daværende stabsleder Vibeke Langli (nå ordførerkandidat for SP). Personalansvarlig Gunnhild Strupstad, som foretok ansettelsen, reiste på ferie. I dette møtet ble jeg ble beskyldt for å påføre kommunen en ekstrautgift på 500–600 tusen for en ansettelse jeg overhodet ikke hadde noe med.

Denne beskyldningen ble etter hvert trukket tilbake (etter 4 måneder) og saken endte som kjent med forlik i Nordmøre tingrett.

Jeg tok opp saken politisk, men fikk ikke noe gehør verken hos ordfører, varaordfører eller hos kontrollutvalget. Hva kommunestyret/kontrollutvalget er blitt informert om/fra i saken, (det er de som har arbeidsgiveransvar overfor den administrative ledelsen i kommunen), vet ikke jeg. Jeg har aldri blitt spurt om noe i sakens anledning fra noen av disse.

Når den øverste administrative ledelsen er årsaken til konfliktene, er det da ikke et overordnet politisk ansvar å ta det videre? Rådmann var i høyeste grad inhabil, men ordfører ba likevel rådmannen om å behandle saken videre? Noen har ikke forstått sitt arbeidsgiveransvar her.

Når den politiske ledelsen i kommunen ikke tok dette på alvor, kostet dette forliket kommunen kr 144.000,- + utgiftene til egen advokat av skattebetalernes penger.

Etter forliket ble det, som sikkert de fleste har fått med seg, skriverier i media.

Etter 45 år i jobb for det offentlige Norge, var dette slutten i min yrkeskarriere.

I ettertid er det kommet flere eksempler på dårlig administrativ og politisk ledelse i Rindal kommune.

Det som skremmer meg nå i ettertid er at både ordfører, varaordfører og tidligere stabsleder stiller til valg for å gjøre en god jobb for Rindal kommune.

Er ikke det å gjøre en god jobb politisk, også basert på tillit til både ansatte og innbyggere ?

Det er kommunevalg i år, og det har stor betydning for hvem som sitter i de ulike politiske posisjonene i en kommune for å kunne takle de ulike sakene.

I år handler valget for min del om tillit. Har de politiske valgte ikke tillit, ja da har man et problem.

Årets kommunestyrevalg er et personvalg som for min del er veldig enkelt.

Alle ønsker vi det beste for vår kommune både hva gjelder eldreomsorg, skole, helsetjenester osv., og jeg er spent på hvem som blir gitt tilliten i de ulike posisjonene etter høstens valg.

Bruk stemmeretten!