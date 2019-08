Heimlista sitt syn på utvikling og psykisk helse

ST-debatt

Heimlista vil arbeide for en robust kommune med en sunn og forutsigbar kommuneøkonomi. Vi er opptatt av at alle skal møte gode velferdstjenester. Mennesket skal være i fokus med en helhetlig tankegang, Fra vugge til grav. Innenfor dette strekket blir det viktig å legge til rette for hvert eneste menneske. Samtidig som man må evne å se helheten rundt hvert enkelt menneske og være med på å legge til rette for et godt og trygt samfunn.

Det å få brukt sine evner og bruke den kapasiteten man har i arbeidslivet er et viktig samfunnsoppdrag. Nå er det slik at livet kan i perioder være tøft. Da er det viktig med god støtte gjennom et godt psykisk helsevern. Viktig med et godt støtteapparat. Alle mennesker er like mye verdt. Altså må man skape en god samhandlingsmodell der familien kan møte et lett tilgjengelig og et helhetlig tilbud, fra svangerskap til en trygg alderdom. Det vil være med på å legge til rette for trivsel og god helseutvikling. Samt forebygge utviklings- og helserelaterte problemer, hos barn, unge, foreldre og eldre.

Viktig å jobbe for og legge til rette for å greie og håndtere sin egen hverdag. Greie å gå på jobb, få kollegaer og venner, ha noen rundt deg som har trua, det er med å gir deg trua. Det å få gå til en jobb, det er en viktig samfunnsbesparende innsats som gir stor avkastning for storsamfunnet og ikke minst for den det gjelder. Ved å utvikle frisklivsarbeidet i kommunen og oppfordre til økt og formalisert samarbeid med kommunen, ulike arbeidsplasser og NAV. Frivilligheten og næringsliv kan være med på å heve livskvaliteten til den enkelte, samt at det kan gi en avkastning i form av bedre psykisk helse.

Kanskje trenger noen å bli hentet til jobb noen dager, ja! Da er det kanskje bedre at vi legger til rette slik at noen kan gjøre den jobben, istedenfor at noen blir sittende hjemme. Alle og enhver er en nyttigere ressurs for samfunnet ved å være i jobbrelaterte aktiviteter istedenfor for i passivitet. Vi har blitt bedre på dette, men fremdeles er det en vei å gå. Ved å slå oss sammen til en større kommune ser vi fordeler av å hente ut en bredere hjelpekompetanse. Både gjennom den kunnskapen vi allerede har og den muligheten vi har til videre utvikling.

Vi som skoleeiere vil være med på å legge til rette for at alle elever får et reelt utbytte av skole og utdanning. Der er å løfte begge kjønn opp til samme nivå, da resultatene i dag viser at guttene henger litt etter. Vi ønsker også å legge til rette, for at skole og barnehage skal kunne videreutvikle den gode jobben som allerede er gjort for å inkludere alle barn i skole og barnehage.

Vi ønsker å styrke skole/barnehage, helsestasjon, barnevern og politi, slik at de tidlig greier å oppdage de barn/voksne som befinner seg i risikogruppen eller som er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser. Forskning viser at denne utfordringen er økende. Derfor er det viktig å støtte de ulike faggruppene innenfor dette feltet.

Vi ønsker å støtte rusfrie arrangement lik det LAN som NEMEAN arrangerer. Ungdommer står opp for hverandre og deler en felles interesse, som for øvrig er langt større enn hva de fleste av oss forstår. Blant annet i USA er e-sport større enn de største idrettene. Ved å støtte slike arrangement er vi med å støtte gode tiltak for ungdommene våre. Proaktiv forebygging på ungdommenes premisser! Flott tiltak som heldigvis skal bestå i Hemne. Vi ønsker å støtte dette tiltaket slik at det blir mer forutsigbart for ungdommene å arrangere.

Vi i Heimlista ønsker også å være med på å legge til rette for muligheter for treffpunkt for de med e- sport interesse (elektroniske spill), også utenom når NEMEAN arrangerer LAN. Det som helt sikkert er nødvendig er å holde seg oppdatert på elektroniske spill, både innenfor skole/utdanning og fritid. Entusiasmen er stor og glødende. Med tanke på at hver 5. person mellom 18 og 29 år er opptatt av og driver med e-sport, da forstår vi hvor mange det omfavner.

Må si som Roger (undertegnede): Jeg har ingenting jeg skulle ha sagt, men jeg har mye å si. Vi greier å påvirke, vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi kjemper sak for sak. Vi kjemper for et godt inkluderende samfunn der alle er like mye verdt. Bruk stemmeretten din.

Godt valg!

Helen Helland og Roger Mandal