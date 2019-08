Hva skal trygghet koste?

ST-debatt

Trygghet og tilgang til gode pleie- og omsorgstjenester skal ikke være avhengig av om du har liten eller stor formue. Derfor er det viktig å holde betalingssatser for kommunale tjenester på et lavt nivå. De fleste av våre eldre ønsker å bo hjemme eller i en omsorgsbolig så lenge som mulig, i stedet for å flytte på langtidsplass i sykehjemmet. Når du opplever trygghet i hjemmet eller i en tilrettelagt omsorgsbolig, vil behovet for sykehjemsplass bli mindre.

Trygghetsalarmer er et hjelpemiddel som fremmer trygghet ikke bare for de eldre selv, men også for pårørende. For kommunene er dette en relativt rimelig ordning å tilby, men betydningen er veldig stor, både for den enkelte bruker og for kommunene som får mindre trykk på mer omfattende pleie- og omsorgstjenester. Betalingssatsene for abonnentene har variert mellom de ulike orkland-kommunene, fra gratis til noe over 2000 kr.

Selv om betalingssatsene for de ulike pleie- og omsorgstjenestene hver for seg er relativt lave, blir totalsummen for enkelte med lave pensjoner likevel en utfordring. Orkland kommune har ambisjoner om å ta store løft innen velferdsteknologi. I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at denne utviklingen ikke skal forsterke sosiale forskjeller. Vi må derfor unngå at nye hjelpemidler finansieres med høye egenandeler for brukerne.

Et første skritt kan være å vedta at den allerede veletablerte ordningen med trygghetsalarmer blir gratis. Det har Orkland Arbeiderparti programfestet og vi mener det er en god investering for å gi våre eldre økt trygghet.

Svein Erik Jørgensen – listekandidat Orkland Ap

Odd Arild Svartbekk – listekandidat Orkland Ap

