Ja til valgfrihet for familiene

ST-debatt

KrF har tillit til at familiene selv vet hva som er best for deres familie. Derfor skal ikke Skaun kommune gå inn og styre hvordan familien skal organisere hverdagen. Vi skal heller sørge for tiltak som sikrer familiene valgfrihet.

KrF har år etter år sørget for å bevare kontantstøtten som en ordning for barnefamiliene. Det gir familien mulighet til å velge om mor eller far ønsker være hjemme litt lenger med ettåringen. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi barn har ulike behov og alle familier er forskjellige.

Her i Skaun bør vi innføre kommunal kontantstøtte for 2-åringene, slik at disse familiene også kan velge selv. Mor og far vet best hva som passer for sine barn. Et slikt tiltak kan til og med spare kommunen for penger, i og med at en barnehageplass for småbarn koster kommunen over 200 000 kroner i året.

Noen barn stortrives i gode barnehager, andre barn trenger litt mer tid hjemme før de er klare for barnehagestart. KrF vil la familiene velge selv. Vi trenger både gode barnehager og en kontantstøtte slik at familiene får frihet til å velge selv.

Mange foreldre opplever også at det er vanskelig å få nok tid til å være sammen med egne barn og finne en god balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Dette gjelder familier med barn i alle aldre. KrF vil reversere dagens tredeling av foreldrepermisjonen og heller gi foreldrene større valgfrihet til å bestemme selv hvordan de ønsker å organisere sine familieliv. Etter min mening burde foreldrene få velge 100% fritt hvordan de vil fordele permisjonstiden seg imellom.

Jeg ønsker meg en kommune og et lokalsamfunn som heier på barna og som ønsker å legge til rette for best mulig velferdstilbud til familiene. En stemme på KrF 9. september er en stemme for fleksibilitet til familiene og mulighet til å bestemme over eget liv. Vi må styrke familiene, ikke styre dem.

David Sørli Nielsen

1. kandidat Skaun KrF