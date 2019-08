Orkland Ap vil innføre gratis bane og halleie

ST-debatt

Idrettshallene er kommunen sin største fritidsklubb. Hallene er blant våre største felleskap-arenaer og en møteplass mellom generasjonene. Dette kommer ikke av seg selv. I løpet av et år legger tusenvis av ildsjeler i idretten ned utallige dugnadstimer. Den jobben ildsjelene gjør kan ikke måles i penger, men hvordan de sprer idrettsglede, skaper inkluderende og sosiale felleskap og bidrar til god folkehelse. Orkland Arbeiderparti ønsker at flere barn og ungdom skal få mulighet til å delta i idrettsfelleskapet og vi vil derfor innføre gratis bane og halleie for barn og ungdom. Sammen med idretten ønsker vi å skape muligheter for at flere skal få delta. Det er ikke størrelsen på foreldrene sin pengebok som skal avgjøre om barn skal få delta i idrett. De pengene som idretten sparer kan gå til redusert treningsavgift. At flere barn og unge får mulighet til å bli med tror vi vil skape sterkere felleskap i nye Orkland.

Atle Olav Sognli

Listekandidat 51, Orkland Arbeiderparti