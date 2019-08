SV beskytter inngrepsfri natur

ST-debatt

Rapporten er den mest omfattende som er laget om tap av natur og arter noensinne. Det den viste er at vi mister inngrepsfri natur og biologisk mangfold i dramatisk fart. Det er ingen tvil om at dette vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker og natur over hele verden. Over én million arter er truet. Det er flere enn på noe tidspunkt i menneskets historie. Derfor er det viktig å ha en sterk miljøpolitikk på to felt samtidig: på nedbygging av natur, og på de alvorlige, menneskeskapte klimaendringene.

Tapet av natur foregår i like stort tempo i Norge. Minst 114 arter har dødd ut de siste 200 årene. Hver femte art i norsk natur står i større, eller mindre fare for å dø ut om man ikke gjør noe.

Store deler av denne nedbyggingen skjer stykkevis og delt, uten at noen har overordnet oversikt over verdiene som går tapt. Det blir stadig mindre villmark. Et hyttefelt, en motorvei, et vindkraftanlegg eller småkraftanlegg. Ofte ikke dramatisk hver for seg, men alvorlig når vi ser det i sammenheng. For å hindre tap av natur er det behov for flere tiltak og sterkere virkemidler. Alle blir redde når vi hører at biene kan dø ut, men samtidig er de politiske tiltakene for å hindre det, ganske konturløse - og når sjelden fram i samfunnsdebatten.

SV vil ha en gjennomtenkt planlegging for hvordan vi skal benytte areal i kommunene og fylkene. SV går inn for et sterkere lovverk, og ser problemet ved at kommunene i for liten grad ivaretar klimahensyn, vern av landskap og kulturmiljøer og sikring av jordressurser.

Det trengs penger til å få kompetente folk til å gjøre de gode vurderingene, både i kommunene og fylkene. Derfor har SV i sitt alternative statsbudsjett for 2019 satt av 680 mill. kroner mer enn regjeringa for å ta vare på natur, truede arter og plastforsøpling. Vi vil ha arealregnskap i hver kommune, utvikle kompetansen i kommunen og styrke innsigelsesretten til faglige instanser. Men den konkrete jobben må vi gjøre her vi bor, når vi skal sette inngrepsfri natur opp mot andre – ofte gode formål. Derfor er en stemme til SV en stemme for framtid - ikke forurensing.

Sofie Theman-Tolonen

Nimo Mohammed Abdi

Morten Stub

Mads Løkeland

Valgkandidater Orkland SV