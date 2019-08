Videregående skole har høyeste prioritet!

ST-debatt

Med lang industrihistorie, omstillingsevne, et voksende arbeidsmarked og to videregående skoler som utdanner morgendagens arbeidskraft i vår region.

For Trøndelag Arbeiderparti har den videregående skolen høyeste prioritert. Vi er garantisten for fortsatt desentralisert struktur på våre videregående skoler og sier nei til kutt i videregående skole.

For oss er det viktig at ungdom får en trygg og god ballast i livet, og de beste muligheter til å mestre sine liv. Å satse på skole betyr for oss en skole som både ruster for livet og for et framtidig arbeidsliv.

Hele poenget med en desentralisert struktur er nettopp å tilby spennende utdanningsløp nært der ungdom bor, og som gir en kompetanse arbeidslivet lokalt har behov for.

Da får ungdom mulighet til både å ta utdanning og lærlingetid lokalt, samt større mulighet for å få en jobb der deres kompetanse er etterspurt i regionen. En viktig nøkkelfaktor er den tette dialogen mellom skole og næringsliv, noe våre videregående skoler har lyktes svært godt med i samarbeid med opplæringskontor.

Det er en vinn vinn situasjon for både ungdom, kommune og næringsliv.

Det viktigste verktøyet for å sikre en desentralisert skolestruktur i Trøndelag er å beholde nærskoleprinsippet.

De videregående skolene styrker oss som region. Skolene har betydning langt ut over de tre årene elevene går her. De er betydelige kompetansearbeidsplasser, gir muligheter for etterutdanning og ny kompetanse gjennom fagskolen.

Å få gjennomført sin opplæring er avgjørende for tilknytning til arbeidslivet. I Trøndelag ligger gjennomføringsprosenten nå på 76 %, som er litt over landssnittet, men fortsatt er det for mange som ikke gjennomfører. Årsakene til at noen ikke gjennomfører er sammensatte, og det finnes mye kunnskap om dette. Skolene gjør en stor innsats for at enda flere skal gjennomføre sin utdanning.

Systematisk arbeid gir effekt og Trøndelag har nå den høyeste gjennomføringen i videregående opplæring siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006.

Vårt mål er at flere skal fullføre sin utdanning, da må det være rom for større fleksibilitet og mulighet til mer praktisk opplæring.

Praktiske ferdigheter er like viktig som teoretiske, vi lærer bare forskjellig. Rom for kreativitet og mer praktisk læring mener jeg vi må løfte sterkere inn i skolen. Fra grunnskolen, gjennom ungdomsskolen og i videregående opplæring.

Vår region har behov for et bredt spekter av kompetanse i framtida. Både på kort og lang sikt. Nå bygges topp moderne fabrikker på Grønøra, nye helse og omsorgssentre både i Andenes og i Meldal og vi ser produksjonsbedrifter som virkelig satser i vår region. Det betyr at Høyres profilskoler kommer til kort, vi kan ikke prioritere bare en fagkompetanse.

Våre videregående skoler må ha et bredt fagtilbud, nettopp fordi arbeidsmarkedet i regionen etterspør ny kompetanse innenfor mange fagområder. Fra helse- og oppvekstfag til teknikk og industriell produksjon.

Da må vi satse videre på videregående skole!

Stem Arbeiderpartiet både i kommune- og fylkestingsvalget!

Ellen Haugen Bergsrønning

Fylkestingskandidat for Arbeiderpartiet