«Vi kan ikke sitte rolig og vente på at noe skjer»

ST-debatt

Dette er tjenester der alt henger sammen med alt, og der alle er avhengig av hverandre. Dette er også tjenester som støtter opp under vårt mål om å gjøre Rindal til en god og trygg kommune å flytte til, å bo og leve i og en kommune det er trygt å bli eldre i. Hvis noe uforutsatt skjer skal det være kvalifisert og dedikert personell klar til å yte nødvendig hjelp.

Ambulanse

De regionale helseforetakene har ansvar for ambulansetjenesten.

Årsaken til denne bekymringen er en rapport som Helse Midt-Norge har fått utarbeidet der det i forordet står følgende:

Helse-Midt Norge (HMN) hadde behov for å analysere dagens ambulansestruktur. Analysen skullel gi et grunnlag for optimering av responstid og ressurstilgjengelighet i perioden fram mot 2030. Analysen skulle også kartlegge hvilke utfordringer som ville påvirke ressurstilgjengeligheten i samme tidsrom. Ved tidlig kartlegging kan en klare å påvirke tjenestens utvikling i ønsket retning

Anbefalingen er tredelt, reduksjon fra 66 ambulansestasjoner som i dag til 66, 63 eller 60 ambulansestasjoner. Og i alle tre anbefalinger er ambulansestasjonen i Rindal flyttet til henholdsvis Meldal, nærmere Berkåk (Meldal) eller nærmere Berkåk (Meldal).

Dette kommer ikke Rindal Høyre til å akseptere, selv om den anbefalte responstiden på 25 minutter blir oppfylt, og vi kan ikke sitte rolig å vente på at noe skjer.

Begrunnelsen er enkel: Ambulansetjenesten utgjør ofte den første fysiske kontakten mellom spesialisthelsetjenesten og pasient, og utgjør en trygghethetsfaktor for befolkningen. Ved oppstått skade eller sykdom, er det viktig for befolkningen å ha trygghet for at det finnes en tilgjengelig og kompetent helsetjeneste som i samspill med helsetjenesten for øvrig ivaretar grunnleggende behov (sakset fra rapporten).

Brann/redning

Rindal kommune har ansvar for tjenestene innen brann/redning og har sammen med mange flere ansvar for gode tjenester innen dette området. Brannmannskapene er ofte de som først kommer til «skadestedet», selv om det ikke brenner. Kanskje vi like godt først som sist skal begynne med det enkle og døpe om «Rindal brannvesen» til «Rindal brann og redning».

«Rindal brann og redning» har i dag fått flere og flere «nye» oppgaver. I tillegg til den tradisjonelle brannslukkingen, omfatter dagens tjeneste også oppgaver og trening innen PLIVO (pågående livstruende vold) i samarbeid med politi og opplæring/trening innen akutthjelp for å gi hjelp inntil helsepersonell kommer.

Beredskapen og lokaliseringen innen brann/redning føler vi oss trygge på, En interkommunal avtale er under utarbeidelse og pålagt responstid i forhold til Rindal Helsehus vil etter vår forstand sikre denne tjenesten lokalt. Men vi vil følge med for å sikre dette også i fremtiden.

Rindal Høyre vil arbeide for å beholde ambulansestasjonen i Rindal og samtidig utvikle «Rindal brann og redning» til å dekke vårt fremtidige behov. Gjennom kommunens ROS-analysen (risiko og sårbarhetsanalyse) vil vi konkretisere hvilke tiltak som er viktige for både ambulansetjenesten og «Rindal brann og redning».

Vi ønsker alle et godt valg. Husk å stemme både på kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Med hilsen oss i Rindal Høyre