«Virkelig? Jeg kjenner meg ikke igjen i rosemalinga av skolen»

ST-debatt

Jeg leste forleden dag en artikkel i avisa Sør-Trøndelag datert 24. august hvor det var et intervju med rektor ved Meldal barne- og ungdomsskole.

Her gir rektor en flott beskrivelse av tiltak og holdninger i forhold til både elever og foresatte med fokus på barnet og barnets stemme. Etter å ha fulgt med på miljøet i skolen over tid, samt egne erfaringer med egne barn i denne skolen, kan jeg, og sikkert flere med meg, si at jeg ikke kjenner igjen meg igjen i beskrivelsen av skolens åpenhet i forhold til problemer i forbindelse med mobbing og utestengelse blant elever, samarbeid og kommunikasjon med foresatte, vilje til å innføre tiltak og spesielt evnen til å gjennomføre disse. Vi har selv opplevd bagatellisering av problemer i skolemiljø, rosemaling av klassemiljø og manglende kommunikasjon mellom skoleledelse, skoleeier og politikere.

Sitatet «Vi sitter ikke og venter til noen varsler» er virkelig ikke den opplevelsen vi sitter igjen med.