«Ingen falske rykter om leger på Fannrem»

ST-debatt

Etter forslag fra Småbylista vedtok formannskapet forrige uke at «kommunen jobber for at dagens antall legehjemler opprettholdes ved Fannrem legesenter.»

Det betyr forhåpentligvis en fredning i lang tid. Dermed øker også sjansene for at noen vil starte apotek på Fannrem. Nokså overraskende leser vi i ettertid på Facebook at ett av medlemmene i formannskapet kaller mulig flytting fra Fannrem til Orkanger for «falske rykter». Det er helt feil. Både prosjektleder ved Folkehelsesenteret og legene selv kan bekrefte tilbudet om å flytte til toppetasjen på Folkehelsesentret. Dette gjelder også leger som holder til i sentrumsgata på Orkanger.

Allerede for flere måneder siden ble Småbylista klar over et visst påtrykk fra Orkdal kommune overfor legene. Derfor tok vi inn i programmet vårt at vi vil «Beholde dagens lokalisering av legesenter på Fannrem og Orkanger sentrum, unngå flytting til Folkehelsesenteret.»

Det er logisk at legesentrene får tilbud om å flytte siden planen er å fylle hele fjerde etasje i Folkehelsesenteret med helserelaterte tilbud. Orklandbadets oppgave er å skaffe leietakere. I en annonse som har ligget ute lenge heter det blant annet: «Vi har ledige lokaler i 4 etasje med fantastisk utsikt over sjøen og Orkanger sentrum. Vi ønsker i hovedsak helserettete foretak i bygget. Dette kan være kiropraktor, legesenter, tannleger, fysioterapi (...).»

Legesenter er altså fortsatt aktuelt, og i Småbylista frykter vi at Fannrem og sentrumsgata på Orkanger kan miste legene etter hvert som noen slutter og nye kommer til. Det må vi ikke la skje selv om det er viktig å fylle opp ledige lokaler i Folkehelsesenteret.

For Småbylista Orkland

Berit Westrum Johansen, Knut Even Wormdal, Marit Mjøen (formannskapsmedlemmer)