«Når Helsetunet blir ditt hjem»

ST-debatt

En aktiv og meningsfull alderdom skal gjelde livet ut enten den siste delen skal leves i det som har vært hjemmet ditt, i en omsorgsbolig eller på et helsetun. Dette engasjementet gjorde også at jeg sa ja til å sitte som pårørenderepresentant i brukerutvalget på Orkdal Helsetun, at jeg sa ja til å engasjere meg i Nasjonalforeningens Trøndelag sitt prosjekt med demensplan 2020.

Og sist men ikke minst at jeg sa ja til å stille til valg for Orkland Arbeiderparti, et parti med tro på sterkere fellesskap og et samfunn med små forskjeller. Der velferdssamfunnet stiller opp også når du får behov for en sykehjemsplass. Et parti som jobber for at jeg slipper at mora mi blir lagt ut på anbud. Et parti som vil prioritere ressurser til helse- og omsorg, og som ser på det å gi våre eldre innbyggere et godt tilbud som noe av det VIKTIGSTE ansvaret vi har som lokalpolitikere.

Det er snart 2 ½ år siden min mamma fikk diagnosen demens, og omtrent like lenge siden hun fikk sitt hjem på Orkdal Helsetun. Og jeg må innrømme at dette var en ny verden og at læringskurven har vært bratt. Jeg har stilt spørsmål, jeg har stilt krav, jeg har undret meg, jeg har vært sint og jeg har vært glad. Jeg har nok vært og vil fortsatt være en krevende pårørende. I brukerutvalget har jeg fått erfart hvor viktig det er med god kommunikasjon mellom pårørende, ansatte, ledelse og politikere. Jeg har fått erfart at det nytter å si ifra, og jeg har fått erfart at man noen ganger må si i fra flere ganger. Jeg har fått erfart at mye er blitt bedre, men også at mye fortsatt kan bli bedre. Men for at det skal bli bedre må vi engasjere oss. Og ja hvis dere lurer jeg tørr jeg absolutt si i fra, og det har det også vært god takhøyde for. Jeg har gitt meg selv tittelen «Pårørende fra helvete». Og som representant i brukerutvalget er jeg veldig bevisst på å tale alles sak, ikke bare mammas sak. Og ved å engasjere meg politisk håper jeg nå å kunne få være denne stemmen for alle som bor på helsetun i Orkland kommune. Være stemmen for en generasjon der de fleste aldri har vært vant til å kreve noe som helst.

Det er ikke slik at det er nok med et rom, ei seng og noen hender. Det må være de riktige hendene, vi må tørre å sette krav om kvalitet på den hjelpen som gis. I tillegg til nok ressurser må det også være de riktige ressursene. For det er nemlig ikke slik at alle kan «passe på de gamle på sykehjemmet». Sykdomsbildene er ofte svært komplekse, og det vil være helt avgjørende i mange situasjoner hvordan de ansatte håndterer de ulike situasjonene, for om det skal bli en god eller dårlig opplevelse for beboeren. Kompetanse, kunnskap og kjennskap er viktig, det å ha god kjennskap til beboeren – være et kjent ansikt. Og det oppnår vi ved at færrest mulig jobber på de ulike avdelingene, dess større stillinger dess færre vil beboerne måtte forholde seg til. Derfor går Orkland Arbeiderparti til valg på at vi ønsker flere heltidsstillinger, vi vil innføre bemanningsnorm for å sikre et likeverdig tilbud i hele Orkland, sette krav til kompetanse og ikke minst gjøre det attraktivt å søke seg jobb på helsetun i Orkland. Jeg er stolt av å være en del av et parti som ikke bare sier at de vil satse på eldreomsorgen, men som også er konkret på hva de vil gjøre.

Nye Meldal helsetun legges ut på anbud nå i september, 8 nye omsorgsboliger ved Snillfjord omsorgssenter har byggestart i september/oktober 2019 og Nye Agdenes helse- og omsorgssenter ferdigstilles i oktober/november 2019. Det betyr at vår neste store oppgave blir å planlegge og finansiere nytt Orkdal helsetun med fremtidsrettede løsninger. Jeg vet hvor stort behovet for nytt Orkdal Helsetun er, og jeg vet hvor avgjørende de fysiske forholdene er for å kunne drive en god demensomsorg. Dette fortjener både beboerne, de pårørende og de ansatte.

Tror du at vi trenger en tydelig stemme for de som bor på våre helsetun, stem Orkland Arbeiderparti. Bruk stemmeretten din, husk den som stemmer, den bestemmer.