Infrastruktur for utvikling i hele Orkland

ST-debatt

Vi går til valg for å skape en vekstkommune og arbeide målrettet med by- og stedsutvikling. Gjennom styrken i lokale særpreg og mulighetene i en stor og slagkraftig kommune vil vi videreutvikle småbyen, tettsteder og bygdene.

God infrastruktur og samferdselsløsninger er en forutsetning for næringsutvikling og økt bosetting. Skal vi bygge hele Orkland sammen krever det bedre veistandard, utvidet kollektivtilbud og bedre digital infrastruktur. Det lykkes vi ikke med alene, men betinger et tett samarbeid med stat og fylke.

Fylkesveinettet utgjør på mange måter livsnerven i vår nye kommune. Derfor vil Orkland Arbeiderparti aktivt bruke sin posisjon som ett av de største kommunepartiene i Trøndelag til å arbeide opp mot fylkeskommunen for et skikkelig løft for veier som Fv710, Fv700/701 og FV65.

Vi vil arbeide for ny Forve bru og vi skal bidra til at kommunen gjør sin jobb med asfaltering av flere kommunale veier.

Orkland Arbeiderparti vil arbeide for at kollektivtilbudet styrkes for reisende med både båt og buss.

Busstilbudet mellom kommunesenteret på Orkanger og de øvrige tettsteder i kommunen må forbedres. Vi vil at busstilbudet i form av avganger og reisetid må bli godt nok til at kollektiv blir et reelt alternativ. Båtforbindelsen mellom Lensvik og Trondheim er helt sentral for pendlere og andre reisende. Effektiv transport sjøveien bidrar til å gjøre det mulig å bo i ytre del av Orkland og arbeide i Trondheim. Vi vil arbeide for at båtforbindelsen utvikles i takt med behovet og at hyppighet på avganger gir tilstrekkelig fleksibilitet.

Tilgang på høyhastighets bredbånd er sentralt både for næringsliv og innbyggere. Det må derfor være en prioritert oppgave å bidra til utbygging av fiber eller mobile løsninger i de områdene som mangler dette. Orkland Arbeiderparti mener dette er et offentlig ansvar og kan løses med statlige, regionale og kommunale midler for å sikre full dekning.

Orkland får en kraftig stemme regionalt, men også nasjonalt om vi står samlet med våre naboer i en av landets viktigste næringsregioner. Den stemmen må vi bruke, eksempelvis til å få et kraftig løft for fylkesveiene over statsbudsjettet, slik landsmøtet til Arbeiderpartiet har vedtatt. Da må Orkland styres av partier som tør å protestere mot regjering og stortingsflertall etter mange år med kronisk underfinansiering av fylkesveier og regional utvikling. Orkland Arbeiderparti er klar for å ta det ansvaret.

Are Hilstad, ordførerkandidat Orkland Ap

Svein Erik Jørgensen, 3. kandidat Orkland Ap