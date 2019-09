Orkland – en heltidskommune

ST-debatt

Kommunesammenslåingen som omstillingsprosess bør utnyttes for å sørge for at Orkland blir en heltidskommune. Heltid står høyt på den politiske dagsordenen. Det er et uttrykt mål, både fra politikere og fra partene i arbeidslivet, at flere skal arbeide heltid og at færre blir værende i små deltidsstillinger. Heltid gir mer trygghet og forutsigbarhet for den enkelte ansatte, for den som skal motta tjenesten og for kommunen som arbeidsgiver. Til tross for gode intensjoner og utprøving av en rekke tiltak, så jobber fortsatt veldig mange ufrivillig deltid.

Fagbevegelsen vet at dette ikke kommer av seg selv, men gjennom samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Ansatte – arbeidsgiver – fagbevegelse. Vi har nå en gylden mulighet til å bli en foregangskommune ved å få dette til, men vi må stille krav til at det jobbes systematisk med å etablere heltidsplasser.

For å få til et heltidsløft, må arbeidsgiver sammen med fagforeningene og de ansatte etablere arbeidstidsordninger som gjør det mulig å trekke til seg den dedikerte og kompetente arbeidskraften Orkland kommune trenger. Med hyppige oppfølgingsmøter mellom politisk ledelse, rådmann og tillitsvalgte så er vi i gang mot MÅLET.

LO i Orkland og Omegn

Knut Erik Ljøkelsøy, leder