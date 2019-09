«Mangel på åpenhet skjulte sannheten om Helsetunet»

ST-debatt

Erfaringene fra Orkdal Helsetun er en viktig årsak til at Småbylista går til valg for åpenhet og ærlighet – og mot skjønnmaling. Da kan vi rette opp feil raskere og gi de svakeste bedre liv.

Alvorlig rapport

Slik var situasjonen for demente ved Helsetunet inntil for kort tid siden: Vinduer kunne ikke åpnes for lufting. Sansehagen var vanskelig å bruke fordi gjerdet var så lavt at syke kunne rømme, noe som skulle ordnes på dugnad. Dører til pasientrom kunne ikke stenges. Redde demenssyke opplevde dermed at andre kom inn til dem og tok ting eller gjorde sitt fornødne på rommene deres. Alvorlig voldsbruk forekom fordi man ikke rakk å gripe inn ved tilfeller av utagerende atferd.

Det du leste nå er hentet fra Fylkeslegens tilsynsrapport datert 13. september 2017, altså for to år siden. Fylkeslegens konklusjon var den samme som i en rapport om en annen del av Helsetunet et halvt år tidligere; «en gjennomgående mangel på rutiner og prosedyrer» ved institusjonen.

Kritikk og «mistillit»

Undersøkelser levner ingen tvil om at eldre har levd under klanderverdige forhold. Innholdet er svært alvorlig, og det stemmer dårlig med bildet vi som politikere fikk før disse tilsynsrapportene forelå.

Høsten 2015 fikk en ansatt som sto på Småbylista advarsel for å ha fortalt om ansattes bekymring på et åpent møte. Hun skulle ha gått via det interne avvikssystemet. Påstandene ble langt på vei avvist fordi de ikke var dokumentert skriftlig. Da Småbylista ville vite om avvikssystemet fungerte, ble vi møtt med anklager om «mistillit mot rådmannen». Før øvrig viste tilsyn at systemet ikke fungerte.

Parolen om Helsetunet var stort sett denne: «Forholdene er bra, nye tiltak settes inn, vi er på rett vei.» Ett tema som gikk igjen var påstått overbemanning fordi en del andre sykehjem har flere brukere per ansatt. Derfor handlet det om å kutte stillinger i en presset situasjon, men årsaken til høye kostnader er mest trolig en kombinasjon av tungdrevne lokaler og mangel på rett kompetanse.

Unngå glansbilder

Småbylista opplever at kritiske spørsmål blir oppfattet som illojalt og skadelig for kommunens omdømme. Vi er uenig. Et åpent, kritisk blikk er nødvendig for å bli bedre. Mye positivt har skjedd ved Helsetunet de siste par årene, og det tror vi økt oppmerksomhet har bidratt til. Vi fortsetter å spørre og kreve innsyn.

I Orkdal har vi sett en tendens til å tegne et glansbilde av virkeligheten. Det hindrer forbedring for de mest sårbare; de som trenger hjelp og er avhengig av at andre sier fra når noe er galt. Derfor har Småbylista tatt inn et eget punkt om mer åpenhet i valgprogrammet vårt. Det er samtidig et punkt mot skjønnmaling, mot hemmelighetskremmeri og mot politiske vennetjenester. Orkland må bli en åpnere kommune. Bruk stemmeretten, stem Småbylista.

For Småbylista Orkland

Berit Westrum Johansen

Grethe Gravrok Sand