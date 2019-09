Løgn fra SV om Orkanger Trafikkstasjon

ST-debatt

I et leserinnlegg i denne avis 3. september kommer SVs 1. kandidat, Kjell Rønningsbakk, med påstander om at Frp lokalt vil beholde trafikkstasjonen, mens samferdselsministeren ønsker å legge den ned.

Fremskrittspartiet har ikke anbefalt at trafikkstasjonen skal legges ned. Hverken fra regjeringshold eller lokalt.

Sannheten er at det ikke er bestemt hvilke trafikkstasjoner som eventuelt skal legges ned. Statens Vegvesen har kommet med sine anbefalinger, men samferdselsministeren har bedt om mer informasjon for å sørge for at det skal være et godt tjenestetilbud for alle innbyggerne i hele landet. Statens vegvesen har fått frist til 1. november på å komme tilbake til samferdselsdepartementet med forslag på ny struktur. At en offentlig instans foreslår noe, betyr overhodet ikke at det er det som vil bli bestemt av politikerne. Slik fungerer heldigvis ikke byråkratiet.

På grunn av ny teknologi kan flere av Statens Vegvesens tjenester løses på telefon eller pc. Dette kommer innbyggerne og næringslivet til gode ved at det tar mindre tid å ordne det de skal. Likevel er det en del tjenester som krever fysisk oppmøte. Det vil derfor være viktig for oss at disse skal kunne løses nært der folk bor.

Til tross for at det er valgkamp hadde vi forventet litt mer ærlighet og edruelighet fra SV. Vi har svært mye vi er uenig om som vi kunne diskutert. Det er derfor synd at SV tyr til løgn og skremselspropaganda helt i innspurten av valgkampen.

Vi vil kjempe med nebb og klør for å beholde Orkanger Trafikkstasjon og at innbyggerne skal ha et godt tjenestetilbud i nærheten av der de bor og jobber.

Helge Ringli,

ordførerkandidat, Orkland Frp

Sivert Bjørnstad,

stortingsrepresentant, Trøndelag Frp