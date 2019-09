Værhaner annonserer støtte til Vegstasjonen

ST-debatt

Nedlegginga er et ledd i regjeringas sentraliseringstiltak.

I ST torsdag 29.08 annonserer Frp i Orkland at de ønsker å beholde Biltilsynet på Orkanger. Det er jo bra, men jeg tviler på at annonsen i ST blir lest av Samferdselsministeren fra samme parti. De som stemte Frp ved siste stortingsvalg, har i virkeligheten stemt for stenging av Vegstasjonen på Orkanger. Det hjelper ikke at Frp-ere i Orkland betaler en annonse i ST for å fortelle oss at de er uenige med sin egen samferdselsminister. Det er uansett Frps folk i regjeringen som bestemmer. Hvorfor har de ikke overbevevist sin egen samferdselsminister om at vi trenger Vegstasjonen på Orkanger? Hadde de gjort det, kunne de spart pengene til en annonse i ST.

Det er lokale værhaner som har skjønt at det gjelder å late som de er for å opprettholde Vegstasjonen, som deres egen regjering og samferdselsminister vil legge ned. Det er jo kommunevalg på mandag, og Frp hangler så vidt videre i Orkland.

Nå ligger det an til at alle som bor i Orkdal, Meldal og Agdenes og Snillfjord må kjøre helt til Trondheim for å kontrollere kjøretøy eller fornye førerkortet. Det som man nå kan rekke på en time, eller to må man framover ta en halv dag fri fra jobben for å rekke, hvis regjeringa får det som den vil i sin sentraliseringsiver.

Arbeidsplassene forsvinner

Solberg-regjeringen ber Statens vegvesen om å se på om private selskaper skal overta førerprøven og teorikurs. Samtidig skal mange trafikkstasjoner over hele landet legges ned. Sentralisering og privatisering vil sannsynligvis svekke trafikksikkerheten. Tjenester som er viktige for folk, flyttes vekk fra der de bor, og offentlige penger skal gå inn i privat selskaper.

Når myndighetsoppgaver overtas av private, risikerer vi at det ikke lenger blir likhet for loven. En privatisering vil dessuten kreve et omfattende byråkrati for kontroll og tilsyn for å være sikker på at de private leverer et godt nok tilbud. Dermed går vinninga fort opp i spinninga, slik vi ser har skjedd i andre land hvor profittstyrte aktører har tatt over offentlige oppgaver. Prisen øker, og tilbudet til folk blir dårligere.

En viktig oppgave for vegvesenet er å kontrollere vogntog. Med stadig flere utenlandske vogntog på veiene, ser vi hvor livsviktig dette er. Skal sikkerheten på norske veier nå overlates til private selskap? Trafikksikkerhet er for alvorlig til det. Vi trenger allerede langt bedre kontroll med utenlandske vogntog som sklir rundt på veiene på sommerdekk om vinteren og truer trafikksikkerheten. En tur på Lakseveien til Frøya i januar kan raskt bli en sann prøvelse.