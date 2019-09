Ja til lokal frivillighet

ST-debatt

Vi tror frivilligheten kan bli enda sterkere når de lokale folkevalgte får styre ressursene. Men det er ikke riktig at staten kutter i sin støtte.

I Avisa Sør-Trøndelag er Arne Per Bjerkås og Maj Britt Svorkdal Hess bekymret for sin frivillighetssentral. De frykter for fremtiden når tilskudd til sentralene organiseres på en annen måte.

For å ta det viktigste først: Staten kutter ikke i sin støtte. De siste årene har støtten tvert imot økt med 50 prosent, og er i 2019 på rekordhøye 187 millioner kroner. Årsaken til denne satsingen er enkel: Frivilligheten er en unik kraft i Norge, den gir gode tjenester til innbyggerne og en meningsfull aktivitet for mange frivillige.

Endringen som nå vekker bekymring hos en del, er at pengestøtten fra staten nå ikke lenger skal komme direkte fra staten. I stedet skal pengene overføres til kommunene, og bli en del av overføringen kommunene selv styrer bruken av. Det er en del av regjeringens politikk: At avgjørelser skal tas nærmest mulig innbyggerne. Det er lokalt man best kjenner behovene, og med denne endringen blir det opp til lokale folkevalgte å prioritere frivillighetssentralene. Så kan også velgerne igjen stemme frem politikere de vet er opptatt av frivilligheten, og vil satse på den. Vi er ikke enige i at frivilligheten landet rundt best styres fra regjeringskvartalet i Oslo.

I dag mottar 358 kommuner tilskudd til frivillighetssentralen. Noen kommuner har flere frivilligsentraler, andre har bare en, og atter andre har ikke sentraler i det hele tatt. De har kanskje andre initiativer og aktører som bidrar med frivillig aktivitet i lokalsamfunnet. Fra 2021 vil også disse kommunene nyte godt av den statlige støtten. Slik gir vi kommunene mulighet til statlig støtte, uten å måtte benytte en statlig sjablong for hvordan frivillighetspolitikken skal settes ut i livet i den enkelte kommunen.

Også for 2020 blir det økning til frivillighetssentralene, så blir det opp til lokale folkevalgte å se verdien av frivillighetssentralene og sørge for at de får god støtte også i årene fremover. Det bør gi et løfte for vår felles verdi: Frivilligheten.