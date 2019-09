Takkehilsen

ST-debatt

Vi håper dere vil overbringe en takk til Orkdal Sykehus og ambulansetjenesten i distriktet i avisa. Jeg og min kone som begge er fra Levanger kjørte til Orkanger fredag for å bla følge helgas fotballturnering, der vårt barnebarn var med i et lag fra Levanger. Vi sto på sidelinjen og fulgte med deres kamp lørdags formiddag, da en fotball kom susende og traff min kone Randi i ansiktet med stor kraft. Hun falt om, og skadeomfanget var veldig uklart. Ambulanse ble tilkalt, og fra dem tok over og videre behandling ble vi møtt med en proff helsetjeneste som dere kan være stolt over å ha i nærmiljøet på Orkanger. Etter ambulansetjenesten tok legevakta over, deretter akuttavdelingen, og til slutt innleggelse ett døgn på kirurgisk avd. 3, rom 321.

En stor takk til alle involverte for en fantastisk behandling og hjertevarm mottakelse.

Vi håper at lokalsykehusene i Norge også vil bestå i fremtiden.

PS. Randi er på bedringens vei.